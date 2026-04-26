Pan para hoy… y la cuenta para los próximos veinte años

Endeudamiento en Salto: celebran financiamiento de US$ 60 millones a 20 años, pero surgen cuestionamientos sobre su impacto futuro y la sostenibilidad de comprometer recursos públicos a largo plazo.

Coord. de bancada Frente Amplio

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En política hay anuncios que se presentan como grandes conquistas, aunque en realidad merecerían una lectura bastante más prudente. El reciente festejo oficial por el financiamiento de hasta 60 millones de dólares a 20 años para la Intendencia de Salto es uno de esos casos.

El intendente Carlos Albisu lo describe como un “resultado histórico”. Y en cierto sentido quizás tenga razón: no todos los días se celebra con tanto entusiasmo la decisión de comprometer las finanzas de un departamento durante dos décadas.

La escena recuerda bastante a una práctica muy conocida en la economía doméstica. Cuando las cuentas se complican, aparecen esas soluciones financieras milagrosas que prometen “ordenar todo”: los famosos limpia-deudas o refinanciaciones que permiten juntar todas las obligaciones en un solo préstamo. La sensación inicial es de alivio. Las cuotas bajan, el panorama parece ordenarse y por un momento todo parece bajo control.

El problema es que, con el paso del tiempo, la historia suele repetirse: la deuda no desaparece, solo cambia de forma. Y muchas veces termina siendo más grande y más larga.

En el caso de Salto, el razonamiento parece bastante parecido. Se toma un préstamo millonario, se lo presenta como una gran oportunidad y se celebra la tasa obtenida, mientras el detalle más importante queda discretamente en segundo plano: la deuda seguirá allí durante los próximos veinte años.

Claro que nadie discute que el departamento necesita obras, infraestructura y desarrollo. Lo que sí resulta discutible es instalar la idea de que la forma más brillante de gobernar consiste en pedir préstamos cada vez más grandes y más largos.

Gobernar con recursos escasos siempre ha sido el verdadero desafío de Salto. Administrar bien, priorizar, ordenar las cuentas y hacer rendir el dinero público es, en definitiva, la esencia misma de una buena gestión.

Pero endeudarse —y celebrarlo— no necesariamente es una muestra de buena administración. A veces es simplemente una manera elegante de patear los problemas hacia adelante.

Tal vez por eso, más que hablar de un financiamiento histórico, convendría recordar un viejo refrán que suele explicar estas situaciones con bastante claridad: pan para hoy… y la cuenta para mañana.

En este caso, para ser más precisos, para los próximos veinte años.

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