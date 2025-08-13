back to top
martes, agosto 12, 2025
Palpitante «B». Fijaron para el sábado. AHORA SE VIENE EL COMBATE POR SEGUNDO ASCENSO

Por Eleazar "Chito" Silva
Tras la consagración de Parque Solari y su avance a la «A», en la noche de este martes se fijó la primera fecha de los play off por el segundo envión al círculo superior. Del segundo al quinto, los clasificados.

El sábado 16 de agosto en el Parque Dickinson a las 18.30′, Cerro vs Saladero. Hora 20.45′- Almagro vs El Tanque. A la tribuna España, los hinchas de Cerro y Almagro. Los de Saladero y El Tanque a Tribuna del este, «Esc. Fernando Irazoqui».

