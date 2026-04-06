Pablo Bonilla ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay

Club Náutico y de Pesca Boca de Cufré ganador por equipos

La edición número 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay llegó a su punto final envuelta en una jornada electrizante, de esas que quedan grabadas en la memoria del deporte nacional. No fue una etapa más: fue el cierre de una historia cargada de sacrificio, estrategia y pasión. En este domingo de Pascua, la caravana multicolor partió desde Trinidad rumbo a Montevideo, atravesando más de 180 kilómetros donde cada pedalada pesaba, donde cada intento de fuga llevaba consigo el sueño de la gloria.

Asconeguy ganador de la última etapa

El desenlace, frente a la Intendencia capitalina, tuvo todos los condimentos de una definición épica. En medio del ruido ensordecedor del público y el vértigo del embalaje final, apareció la figura de Roderick Asconeguy, del Dolores Cycles Club, para quedarse con la victoria de etapa con autoridad, levantando los brazos en una llegada que simbolizó esfuerzo, convicción y recompensa.

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El malla Oro ganador de la Vuelta

Pero la historia grande ya tenía dueño. Pablo Bonilla defendió con temple y jerarquía la malla oro, resistiendo cada ataque, cada intento por destronarlo, y se consagró campeón de la general individual. Su regularidad fue su mejor arma, su cabeza fría en los momentos decisivos lo llevó a lo más alto del podio.

Boca de Cufré ganador en un final dramático

La batalla por equipos fue, sin dudas, otro de los capítulos más vibrantes de esta Vuelta. El Club Náutico y de Pesca Boca de Cufré volvió a imponer su mística ganadora, conquistando el primer lugar por segundo año consecutivo. No fue sencillo: el Dolores Cycles Club y Alas Rojas dieron pelea hasta el último metro, en una definición apasionante que mantuvo en vilo a todos los seguidores.

No fue una Vuelta más; La Vuelta a Salto.

Y si hubo un momento que tocó el corazón del ciclismo, fue el regreso de la Vuelta a Salto tras 15 años de ausencia. Más de 10.000 personas salieron a las calles para abrazar a la carrera, para hacerla suya una vez más. Fue una fiesta popular, un reencuentro con la historia, con esa identidad tan marcada que tiene el pueblo salteño con el deporte del pedal.

La radio el medio más escuchado

Julio César Torres y los relatos de un salteño

La radio, fiel compañera de generaciones, volvió a ser el alma de la cobertura. Con relatos vibrantes, con la emoción transmitida en cada palabra, voces como la de Julio César Torres llevaron a los oyentes al corazón mismo de la carrera, siguiendo de cerca a los escapados, anticipando cada desenlace.

Racedo en el equipo vencedor

Y entre los protagonistas, el salteño Robert Racedo celebró como campeón, siendo parte de un equipo que se construyó para ganar y cumplió.

La gloria envuelta en el pedal.

Así se cierra una nueva página de la gloriosa Vuelta Ciclista del Uruguay. No fue solo una carrera: fue una demostración de identidad, de esfuerzo colectivo y de amor por un deporte que sigue latiendo fuerte en cada rincón del país. Uruguay volvió a vibrar, volvió a emocionarse y la Vuelta, una vez más, cumplió.

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