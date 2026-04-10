Pablo Alvez Menoni reivindica una línea basada en valores y advierte sobre diferencias con la conducción política del FA



Pablo Alvez Menoni, referente de la agrupación Acción y Principios, expone sus diferencias con el Frente Amplio, cuestiona actitudes internas y plantea una construcción política basada en valores, apertura y trabajo por el bien común.

«Acción y Principios» marca distancia dentro del Frente Amplio y cuestiona prácticas internas

“Tenemos tiempo hasta de crear una agrupación nueva que no esté ni dentro del Frente ni dentro de la oposición”

Pablo Alvez Menoni, referente de la agrupación Acción y Principios, expone sus diferencias con el Frente Amplio, cuestiona actitudes internas y plantea una construcción política basada en valores, apertura y trabajo por el bien común.

Dejó en claro que su sector mantiene diferencias de fondo con el Frente Amplio, particularmente en lo que refiere a la forma de hacer política y al vínculo con otras fuerzas.

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Alvez Menoni relató que uno de los puntos de quiebre se dio cuando su agrupación decidió colaborar con el gobierno departamental, en una actitud que, según explicó, buscaba aportar al bien común más allá de banderas partidarias. Sin embargo, la reacción dentro del FA no fue la esperada.

Por otra parte destacó el crecimiento de la agrupación requerida desde otros departamentos.

“Pensamos que el Frente Amplio lo iba a tomar como algo bueno, que la oposición se hubiera fijado en alguien. Resulta que lo tomaron de otra manera”, afirmó, señalando que esa decisión derivó en “amenazas, insultos y agresiones” desde sectores frenteamplistas, incluso a través de comunicados de la mesa política y expresiones públicas en medios.

A pesar de ese contexto, el dirigente destacó que la agrupación optó por mantener una postura basada en el respeto. “Siempre se ha resaltado la honestidad y el respeto con que respondimos, incluso frente a las agresiones”, sostuvo, agregando que esa actitud ha sido reconocida por la ciudadanía.

Críticas a la lógica partidaria

Uno de los ejes más fuertes del planteo de Acción y Principios radica en su cuestionamiento a la evolución del Frente Amplio como fuerza política. Según Alvez Menoni, el FA se fue alejando de sus fundamentos originales.

“El Frente surgió para ser una fuerza diferente, pero cuando llegó al gobierno y empezó a repartir cargos, ahí empezaron las peleas y los egoísmos”, afirmó, marcando una crítica directa a lo que considera una pérdida de identidad.

En esa línea, también cuestionó a dirigentes que —según su visión— se limitan a la crítica sin generar aportes constructivos. “No estamos de acuerdo con dirigentes que están solo para la crítica, que no aportan nada y que incluso parecen querer que al departamento le vaya mal”, expresó.

Para el edil, esta postura resulta particularmente grave porque, a su entender, el impacto final recae en la población más vulnerable: “Si al gobierno le va mal, nos va mal a todos, pero sobre todo a la gente que menos tiene”.

Una construcción desde los valores

Frente a ese escenario, Acción y Principios propone una lógica distinta, centrada en las personas más que en las estructuras partidarias. “Estamos mirando más a las personas que a los partidos, porque en todos hay gente buena y gente mala”, explicó.

La agrupación —que existe desde hace una década— no cuenta con lista propia, lo que la ha llevado a establecer alianzas en distintos procesos electorales. En las últimas elecciones, por ejemplo, participó junto a sectores vinculados a Álvaro García, dentro del propio Frente Amplio.

Sin embargo, dejó en claro que el rumbo a futuro no está atado a una pertenencia rígida. “Nosotros queremos seguir dentro del Frente Amplio, pero tampoco vamos a andar llorando si continuamente lo que recibimos son agresiones y la mesa política no nos representa”, afirmó.

Crecimiento y proyección

Uno de los datos más relevantes que surge de la entrevista es el crecimiento que viene experimentando la agrupación. Según indicó su referente, el interés ha superado las expectativas iniciales.

“Estamos creciendo a un nivel que no pensábamos. Nos llaman de otros departamentos, nos piden reuniones y hasta plantean replicar la agrupación”, señaló, destacando que ese respaldo responde, en gran medida, a la “valentía” que la gente percibe en sus decisiones. Incluso, no descartan a futuro la creación de un espacio político propio, por fuera de los esquemas tradicionales. “Tenemos tiempo hasta de crear una agrupación nueva que no esté ni dentro del Frente ni dentro de la oposición”, deslizó.

Consultado sobre posibles afinidades, Alvez Menoni aclaró que actualmente no se sienten plenamente identificados con ningún sector en particular. Si bien reconocen coincidencias con corrientes como el “astorismo” o el “wilsonismo”, marcan distancia de otras expresiones.

“Hoy no estamos identificados prácticamente con nadie”, sostuvo, descartando además una cercanía con la Unidad Popular.

Finalmente, el dirigente sintetizó la esencia de su agrupación en el propio nombre que la identifica. “Se llama Acción y Principios porque queremos poner en acción nuestros principios”, afirmó.

Con una apuesta a la honestidad, el respeto y el trabajo por el bien común, el sector busca consolidarse como una alternativa que, sin renegar de su origen frenteamplista, plantea diferencias claras con la conducción actual y deja abierta la puerta a nuevos caminos políticos.

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