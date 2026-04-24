Pablo Alves Menoni avanza en Innova-Acción 2026

El salteño Pablo Alves Menoni fue seleccionado entre las 20 mejores ideas del concurso Innova-Acción 2026 y avanzará a la etapa final.
Pablo Alves Menoni entre las mejores ideas de Innova-Acción 2026
El secretario de Salud Ambiental, Pablo Alves Menoni, fue seleccionado entre las 20 mejores propuestas del concurso Innova-Acción 2026, una iniciativa que busca promover soluciones innovadoras con impacto sostenible en el complejo Tres Cruces.
La instancia marca un avance significativo en el proceso, ya que los proyectos elegidos continúan hacia una etapa final en la que se definirán las dos ideas ganadoras.
Evaluación y respaldo institucional
El comité evaluador estuvo integrado por representantes de Tres Cruces, el Centro Íthaka de la Universidad Católica del Uruguay y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lo que otorga respaldo técnico y académico al proceso.
Capacitación y desarrollo del proyecto
En esta segunda fase, Alves Menoni accederá a una capacitación gratuita que le permitirá fortalecer su propuesta. El proceso contará con el acompañamiento de un equipo técnico-docente del Centro Íthaka, con el objetivo de mejorar la viabilidad, el desarrollo técnico y el impacto del proyecto antes de su presentación final.
Más allá del resultado del concurso, la experiencia representa una oportunidad de crecimiento profesional y de consolidación de herramientas vinculadas a la innovación.
Un concurso enfocado en el desarrollo sostenible
El certamen tiene como finalidad impulsar ideas que generen mejoras concretas y medibles en el entorno del complejo Tres Cruces, con foco en la sostenibilidad ambiental y social.
Entre los ejes temáticos definidos se destacan:
- Eficiencia energética
- Movilidad sostenible
- Gestión de residuos y economía circular
- Experiencia del usuario (accesibilidad, inclusión, género)
- Innovación social
Criterios de evaluación
Las propuestas finalistas serán analizadas en función de:
- Innovación: originalidad y creatividad
- Desarrollo técnico: claridad y nivel de detalle
- Viabilidad: posibilidad real de implementación
- Impacto: beneficios para usuarios, trabajadores y comunidad
La participación de Alves Menoni en esta instancia posiciona a Salto dentro de un ámbito de innovación aplicada, con potencial de generar aportes concretos en materia de sostenibilidad y gestión urbana.