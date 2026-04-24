Pablo Alves Menoni avanza en Innova-Acción 2026

El salteño Pablo Alves Menoni fue seleccionado entre las 20 mejores ideas del concurso Innova-Acción 2026 y avanzará a la etapa final.

Pablo Alves Menoni entre las mejores ideas de Innova-Acción 2026

El secretario de Salud Ambiental, Pablo Alves Menoni, fue seleccionado entre las 20 mejores propuestas del concurso Innova-Acción 2026, una iniciativa que busca promover soluciones innovadoras con impacto sostenible en el complejo Tres Cruces.

La instancia marca un avance significativo en el proceso, ya que los proyectos elegidos continúan hacia una etapa final en la que se definirán las dos ideas ganadoras.

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Evaluación y respaldo institucional

El comité evaluador estuvo integrado por representantes de Tres Cruces, el Centro Íthaka de la Universidad Católica del Uruguay y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lo que otorga respaldo técnico y académico al proceso.

Capacitación y desarrollo del proyecto

En esta segunda fase, Alves Menoni accederá a una capacitación gratuita que le permitirá fortalecer su propuesta. El proceso contará con el acompañamiento de un equipo técnico-docente del Centro Íthaka, con el objetivo de mejorar la viabilidad, el desarrollo técnico y el impacto del proyecto antes de su presentación final.

Más allá del resultado del concurso, la experiencia representa una oportunidad de crecimiento profesional y de consolidación de herramientas vinculadas a la innovación.

Un concurso enfocado en el desarrollo sostenible

El certamen tiene como finalidad impulsar ideas que generen mejoras concretas y medibles en el entorno del complejo Tres Cruces, con foco en la sostenibilidad ambiental y social.

Entre los ejes temáticos definidos se destacan:

Eficiencia energética

Movilidad sostenible

Gestión de residuos y economía circular

Experiencia del usuario (accesibilidad, inclusión, género)

Innovación social

Criterios de evaluación

Las propuestas finalistas serán analizadas en función de:

Innovación: originalidad y creatividad

originalidad y creatividad Desarrollo técnico: claridad y nivel de detalle

claridad y nivel de detalle Viabilidad: posibilidad real de implementación

posibilidad real de implementación Impacto: beneficios para usuarios, trabajadores y comunidad

La participación de Alves Menoni en esta instancia posiciona a Salto dentro de un ámbito de innovación aplicada, con potencial de generar aportes concretos en materia de sostenibilidad y gestión urbana.

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