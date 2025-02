Otra vez La Magdalena en el podio

Vendió toda la oferta en merinos, con valores muy destacados

Nuevamente el Local de la Asociación Agropecuaria de Salto fue colmado de gente de varios puntos del país, atraídos por la excelente oferta de Merino Australiano de La Magdalena de Los Tordos. Con lo excelentes datos en las manos, la gente acudió al Local, ya con los carneros elegidos, donde se destacó mayoritariamente las compras selectivas, de cada uno de los Lotes ofertados. No hubieron, como en otras ocasiones compradores de Lotes, que solamente se apreciaron al final del Remate. Tampoco hubieron animales de cola, toda la oferta era muy destacada, y los números reafirmaban nuestros conceptos. A los compradores presenciales, que fueron muchos, se sumaron los, que desde distintos lugares del país, incluso desde el Exterior, estuvieron picando y comprando.

UN REMATE PAREJO

A diferencia del año anterior, no hubieron valores de punta como ocurre siempre. Se destacaron como siempre los primeros animales, que salieron a pista, pero que se pagaron muy bien, pero más juiciosamente que el año pasado. Pero después se mantuvo de principio a fin un nivel muy alto de ventas, lo que a la postre significó, en ventas totales. Fueron 139 carneros y borregos, que manteniendo la regularidad, en un mercado ávido por esos animales, hicieron un piso de 500 dólares y un máximo de 3 mil. El promedio general fue de 861 dólares. Una vez más se destacó la calidad de los animales ofrecidos, no solamente en lo visual, sino también en los números objetivos que mostraron los catálogos. Conformidad total en los propietarios de la Cabaña, así como de los Escritorios que llevaron adelante la comercialización. Destaque especial, para los martilleros, con toda la experiencia de Martín San Román, quien como es habitual, le imprimió dinamismo a la comercialización, sino también para Juan Cruz Lorenzelli, que hace un tiempo viene trabajando en la empresa consignataria, y ayer el debut oficial de un recién Recibido, prácticamente nacido en La Magdalena, como lo presentó Diego Otegui, y que pertenece al Staff de Roberto Bertsch, como los es Raúl Saline.

HEMBRAS.

Destaque especial para las 277 hembras que pasaron por pista y que se lograron comercializar también en su totalidad. Para destacar también el estado general de los animales, tanto en lo que hace a ovejas y borregas, que también con dinamismo se fueron colocado. Genética de punta también, que a las calaras es, lo que la gente andaba buscando. Los valores totales para las 277 hembras que pasaron por pista y se vendieron todas, alcanzaron un valor promedio de 186 dólares, con un mínimo de 130 dólares y un máximo de 600. Seguramente mucho influyó también el trabajo de los Escritorios, Roberto Bertsch de Artigas, y Correa y San Román de Salto, rematadores oficiales de La Magdalena. En definitiva un rematazo, que pone a la Cabaña Salteña, en un sitial de privilegio, en la comercialización de Merino Australiano del país. Al final se vendieron 11 borregos Merino Dohne con un mínimo de 300 dólares, máximo de 420 y Promedio de 356 dólares.

SATISFACCIÓN TOTAL.

Al culminar las ventas, el principal de Cabaña La Magdalena de los Tordos, Diego Otegui, señaló que “Estamos satisfechos, el remate fue muy dinámico, con muy buenos valores, tanto para los machos como para las hembras, sobre todo para la hembras, que estuvieron muy demandadas. Se dio una lógica de cada remate, con una dispersión muy importante, hubieron compradores de Minas, con gente que viene todos los años, que viene formando sus planteles, muchas gente de Artigas, hacia donde fueron muchos vientres. Muy contentos, donde encontramos el remate, repito muy ágil y con muy buenos valores. Agradecemos a la gente que estuvo presente en muy buen número, gente nueva y gente que viene todos los años.”

También integrantes de las firmas rematadoras, dieron su opinión sobre el remate.

MUY CONFORMES.

Para Roberto Bertsch, de la firma artíguense, “estamos muy conformes con el nivel de venta de los Merinos. Los carneros, superaron los 860 dólares y las borregas y ovejas, anduvieron por los 195 dólares. La verdad que fue un remate muy bueno. Estimo para el momento anduvo muy bien..

Carlos Martin Correa señaló por su parte, que tenemos que agradecer a la gente que vino, fue un remate muy ágil, del principio al final. Entiendo que faltaron carneros Merino, se fueron vendiendo de a Lotes y quedó gente sin comprar y eso nos satisface ya que la gente vino y compró. Las hembras muy bien, muy firmes de principio al final.

Para finalizar el martillero Martin San Román, señaló que “realmente fue un muy buen remate, hay que felicitar al equipo de La Magdalena, porque han presentado un material sensacional, Fue un Remate muy ágil donde el Merino se colocó rápidamente y sin problemas. Lo de los Carneros, me lo imaginaba, pero los vientres Merino me sorprendieron. Tal vez a diferencia del año pasado, faltaron esos carneros de arriba, que este año no estaban, Todo fue muy parejo. Todo lo de campo si anduvo muy bien y fue muy “parejo” finalizó, diciendo el consignatario.