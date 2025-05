Otra semana firme para los ganados gordos.

- espacio publicitario -

Al cierre de una nueva semana comercial, el mercado de haciendas gordas se mantuvo firme con poca oferta de animales preparados y demanda sostenida desde la industria por todas las categorías. Según lo expresado por diferentes consignatarios calificados a Actualidad Agropecuaria, se destaca una alta disparidad de precios dependiendo del peso y terminación de los ganados. En referencia a las entradas, en general promedian una semana.

Las referencias para los novillos van desde US$ 4,70 a US$ 4,85 por kilo, para las vacas entre US$ 4,40 a US$ 4,60 por kilo, mientras que en vaquillonas las referencias se ubican entre US$ 4,60 y US$ 4,70 por kilo.

En los ovinos la oferta es muy limitada acorde con la época del año. La demanda es firme, pero con precios estables.



Este lunes, ACG destacó «Mercado firme, con entradas cortas», en su comentario para los ganados gordos. ACG marca en su planilla semanal un aumento considerable en las referencias de la pasada semana para los novillos (US$ 0,05), vacas (US$ 0,07) y vaquillonas (US$ 0,05). En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 4,70, Vacas Gordas US$ 4,43 y Vaquillonas Gordas US$ 4,56.

Reposición: “Menor oferta, acorde a la época, demanda sostenida, prioridad por negocios cortos”, referencias: terneros US$ 2,88 (US$ -0,04); terneras US$ 2,55 (US$ -0,02); vacas de invierno US$ 1,89 (US$ 0,02).

Según los operadores en lotes destacados por volumen, peso, terminación y cercanía a planta se obtiene algún centavo por arriba de las referencias.

En referencia a los ovinos “Mercado demandado”, corderos pesados US$ 4,34 (US$ 0,02), capones US$ 3,66 (US$ 0,01) y ovejas US$ 3,55 (US$ 0,01).

En la semana cerrada el sábado 24 de mayo el Ingreso Medio de Exportación(IMEX) de carne vacuna fue de US$ 5,480 por tonelada de peso canal. Si bien es un dato provisorio, se trata del mayor nivel desde julio de 2022.

El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 5.050 por tonelada, un valor 20,5% superior a un año atrás. En el acumulado de 2025 el IMEX promedia US$ 4.806 por tonelada, 18,5% más alto que en igual lapso del año anterior. De acuerdo a los datos de INAC, en el acumulado del año los embarques de carne vacuna sumaron 210.115 toneladas, 4,6% más que en igual período de 2024.

El peso promedio del novillo en cuarta balanza fue de 290 kilos en el acumulado de 2025 hasta el 17 de mayo frente a los 289 kilos de igual período del año pasado. De acuerdo a la serie del INAC, en 2024 se dio el récord de peso promedio para el novillo con 289 kilos por animal.

En tanto, el peso promedio de faena de las vacas en 2025 hasta el 17 de mayo llegó a 236 kilos por debajo de los 241 kilos frente a igual lapso del año anterior. En 2024 el peso promedio de faena de vacaciones fue de 240 kilos frente a los 242 kilos del año anterior que marcó un récord.

En ovinos, el IMEX ubica en 5.169 dólares la tonelada peso canal, datos a abril del corriente 2025.