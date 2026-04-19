OSE incorpora licenciados en Recursos Hídricos y Riego, carrera que se dicta en Salto

La reciente apertura de llamados por parte de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) para incorporar licenciados en Recursos Hídricos y Riego marca un hecho significativo para la formación universitaria en el interior del país.

Así lo expresó Elena Alvareda, directora de la carrera que se dicta en la sede Salto del CENUR Litoral Norte, quien valoró este avance como resultado de años de trabajo sostenido en materia de descentralización educativa y consolidación académica.

Alvareda sostuvo que se ha venido trabajando intensamente para este logro.

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“Para nosotros es una enorme alegría, desde lo que es la Universidad de la República, desde el Servicio del Litoral Norte, poder ver cómo una carrera que se ofrece íntegramente en el interior comienza a ser reconocida por organismos públicos como OSE”, afirmó.

La licenciatura, cuyo título es expedido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, se ha afianzado progresivamente en la región, formando profesionales capacitados en un área clave para el desarrollo del país.

Alvareda destacó que este reconocimiento no es casual, sino que responde al vínculo generado entre los estudiantes y el organismo estatal a través de experiencias concretas.

“Muchos estudiantes realizaron pasantías en OSE, particularmente en la regional Salto, y eso permitió que las autoridades conocieran de primera mano el perfil de nuestros egresados”, explicó.

Esa interacción fue determinante para que la institución comenzara a contemplar a estos profesionales en sus llamados laborales.

“Para nosotros es un gran paso que OSE contemple el perfil de los licenciados en Recursos Hídricos dentro de sus concursos, tanto a nivel técnico como profesional. Es un logro muy importante”, subrayó.

En cuanto a la formación, la directora detalló que las pasantías forman parte obligatoria del plan de estudios.

“Los estudiantes deben cumplir con créditos para acceder al título, y las pasantías generan créditos. Se van generando año a año en función de las necesidades del sector público o privado”, señaló.

En muchos casos, estas experiencias son remuneradas, lo que también contribuye a la inserción temprana en el ámbito laboral.

“Hace algunos años OSE ofreció pasantías remuneradas y actualmente estamos trabajando con empresas locales que han manifestado interés en contratar estudiantes en esta modalidad”, agregó.

La carrera tiene sus orígenes en el ciclo inicial optativo del área científico-tecnológica, implementado entre 2011 y 2012. Desde entonces, ha evolucionado hasta ofrecer una formación completa de cuatro años en Salto, consolidándose como una alternativa sólida para quienes desean formarse en el área sin trasladarse a la capital.

Este desarrollo se enmarca en una política más amplia de descentralización universitaria impulsada por la Universidad de la República.

“La Facultad de Ingeniería también ha apostado por otras carreras en el interior, como Ingeniería Forestal en Tacuarembó o Ingeniería Biológica en Paysandú. Todo esto forma parte de un proceso de muchos años”, explicó Alvareda.

Uno de los aspectos más destacados es la inserción laboral de los egresados.

“Lo que más nos gratifica es que todos los licenciados que se han recibido están trabajando”, afirmó.

Actualmente, profesionales formados en esta carrera se desempeñan en la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), en la propia universidad, en consultorías privadas y en diversos ámbitos vinculados a la gestión del agua.

“La carrera es muy amplia, no se limita a la investigación. Incluye gestión del agua, obras hidráulicas, modelación hidrológica, tratamiento de efluentes y procesos de potabilización. Ofrece un campo de acción muy variado”, concluyó.

La incorporación de estos profesionales por parte de OSE no solo valida la calidad de la formación brindada en el interior, sino que también refuerza la importancia estratégica de los recursos hídricos en el desarrollo sostenible del país.

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