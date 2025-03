Óscar 2025: dónde ver en Uruguay las películas ganadoras y cuáles están en plataformas

Las producciones más premiadas en la última entrega de los Óscar ya están disponibles en cines y streaming.

El pasado 2 de marzo se celebró en Los Ángeles una nueva edición de los Premios Óscar, los máximos galardones de la industria cinematográfica. Varias de las películas premiadas ya pueden verse en cines de Uruguay o en plataformas de streaming.

Películas ganadoras en cartelera

📽 Anora 🏆 Mejor director (Sean Baker) y mejor actriz (Mikey Madison)

📍 Disponible en Cinemateca, Life Cinemas y Movie.

📽 El brutalista 🏆 Mejor actor (Adrien Brody), mejor banda sonora y mejor fotografía

📍 En cartelera en Movie, Life y Grupocine.

📽 Emilia Pérez 🏆 Mejor canción original (“El mal”) y mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña)

📍 Disponible en Life Cultural Alfabeta y Movie.

📽 Wicked 🏆 Mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción

📍 Se proyecta en Movie del Montevideo Shopping.

📽 Aún estoy aquí 🏆 Mejor película internacional (Brasil)

📍 Disponible en Cinemateca, Movie, Life y Grupocine.

Películas en plataformas de streaming

🎬 Duna: Parte 2 🏆 Mejor sonido y mejores efectos especiales

📺 Disponible en Max.

🎬 La sustancia 🏆 Mejor maquillaje y peluquería

📺 Disponible en Mubi.

El caso de «No other land»

El mejor documental del año, No other land, fue creado por un colectivo palestino-israelí como un acto de resistencia. Actualmente no está en plataformas oficiales, y en redes sociales se han compartido enlaces para acceder a la película.