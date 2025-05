Orsi sugiere la salida de Viera como colono y acusa a la oposición de buscar derribar al Instituto de Colonización

- espacio publicitario -

El presidente respalda la compra de tierras para lechería y califica de “casualidad” el momento en que surgió la polémica

En declaraciones realizadas este miércoles, el presidente Yamandú Orsi se refirió a la situación de Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), quien continúa ostentando la condición de colono mientras ocupa el cargo, en aparente contradicción con lo dispuesto por el artículo 200 de la Constitución. La oposición ha solicitado su renuncia por este motivo, lo que reavivó el debate en torno al rol y funcionamiento del organismo.

«Creo que el presidente de Colonización, a partir de ahora, no puede seguir más en su situación de colono», afirmó Orsi, señalando que Viera «debería dar un paso, como ha habido otros casos». No obstante, aclaró que «se ha hecho todo por derecha», en alusión a la legalidad del proceso, y agregó: «Soy como el clavo, cuanto más se martilla, más se afirma», reafirmando su postura frente a las críticas.

La controversia estalló tras el anuncio de la compra por parte del INC de 4.400 hectáreas en Florida por 32,5 millones de dólares, campo conocido como «María Dolores», con destino al desarrollo de la lechería nacional. Para Orsi, no es coincidencia que la polémica haya surgido en ese contexto: «Esta discusión tiene 75 años, no es de ayer. Hay que revisar las actas de la creación del Instituto de Colonización. La oposición va a buscarle la vuelta para que esto caiga».

El mandatario defendió la inversión, sosteniendo que “una de las claves de la lechería, cuando los precios no andan bien, es tener la espalda para alimentar a los animales”. Reivindicó además el objetivo gubernamental de incorporar 25.000 hectáreas a la cartera de tierras del INC, como parte de su compromiso con el sector rural y la producción nacional.

Orsi también señaló que el cuestionamiento a la compra tiene un trasfondo ideológico. “Son intereses ideológicos de hace 75 años, pero legítimos. Acá no es de amigos ni enemigos, son dos formas de entender la realidad distintas”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado sobre si considera que existen otras prioridades antes que esta compra, Orsi respondió con ironía, aludiendo a inversiones privadas: “¿Conexión Ganadera? Otras prioridades”.