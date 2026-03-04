Orsi: 46% desaprueba su gestión y 31% la aprueba según encuesta de CIFRA

Encuesta de Cifra: 46% desaprueba la gestión de Orsi y 31% la aprueba. También cayó su simpatía respecto a octubre de 2025.

Una nueva encuesta de la consultora Cifra señala que el 46% de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi, mientras que el 31% la aprueba y el 17% mantiene una posición intermedia. Otro 6% no opinó.

Los datos fueron presentados este lunes por la directora de Cifra, Mariana Pomiés, quien adelantó en Telemundo que “no tenemos buenas noticias para el presidente”, antes de difundir los resultados.

La desaprobación crece y la aprobación cae

En comparación con la medición anterior, realizada en octubre de 2025, la desaprobación trepó de 40% a 46%, mientras que la aprobación cayó de 40% a 31%. Las valoraciones intermedias pasaron de 20% a 23%.

Según el informe, la proporción que aprueba la gestión presidencial es la más baja desde la asunción de Orsi. En marzo de 2025, al inicio del gobierno, la evaluación era 37% positiva, 15% negativa y 48% neutra.

Cifra sostiene que la desaprobación “ha aumentado sistemáticamente” desde el inicio del mandato, cuando apenas el 15% tenía un juicio negativo. El estudio indica que gran parte de quienes no tenían opinión formada al comienzo se inclinaron con el tiempo hacia la desaprobación.

Evaluación según el voto

Entre los votantes del Frente Amplio, el 52% aprueba hoy la gestión de Orsi, el 23% la desaprueba y el 19% mantiene una postura intermedia.

“Solo la mitad de los votantes del Frente Amplio de la última elección aprueban la gestión de su presidente”, afirmó Pomiés, quien agregó que ese 19% de valoraciones intermedias “se parece bastante a una desaprobación”.

En tanto, entre los votantes de otros partidos, la desaprobación alcanza el 51%, con 25% de juicios intermedios y apenas 15% de aprobación.

Comparación histórica

De acuerdo al análisis de Cifra, Orsi es el presidente con menor aprobación y mayor desaprobación a esta altura del período en comparación con otros mandatarios. La evaluación actual es “algo más negativa” que la registrada por Jorge Batlle y por Tabaré Vázquez en su segundo gobierno.

El informe también plantea interrogantes sobre la brecha entre la imagen personal del mandatario y la evaluación de su gestión. Desde el oficialismo se atribuye el resultado a problemas de comunicación, mientras que desde la oposición señalan que no se están atendiendo los principales problemas de la población.

La simpatía también retrocede

En términos de popularidad, Orsi mantiene mejores números que en la evaluación de su gestión: 51% declara sentir simpatía hacia el presidente y 36% antipatía, mientras que 13% no expresa posición.

Sin embargo, este indicador también muestra deterioro. En octubre de 2025, la simpatía alcanzaba el 56% y la antipatía el 31%.

La encuesta fue realizada entre el 18 y el 28 de febrero de 2026, sobre una muestra de 801 entrevistados en todo el país mediante llamadas telefónicas a líneas fijas y celulares. El margen de error es de ±3,4%.

