¡OPORTUNIDAD! Artistas buscan político que los represente

Si una autocrítica debemos hacernos los artistas es que no hemos conseguido generar una representación política que defienda nuestros intereses.

Esta columna está dirigida a artistas y personas que creen en el ARTE, todos aquellos que ven el ARTE como un hobby o como algo accesorio, innecesario y/o secundario no encontrarán sentido en estas líneas. ¡Voy a explicar claramente cuál es el problema!

Cuidado con el populismo artístico

De la misma forma le digo a mis compañeros artistas que debemos cuidarnos de no caminar hacia el populismo artístico: ¡¿por qué?!

Porque los populismos —ya sean de izquierda con Maduro o de derecha con Bolsonaro/Milei — se basan en los difusos conceptos de “clamor popular” y “democracia directa”, o sea, niegan un principio innegociable: que la democracia es el gobierno del pueblo a través de sus representantes electos.

Por lo tanto, es fundamental que recuperemos el cauce de nuestra militancia artística y empecemos a buscar representación en lo político, que es el ámbito adecuado para transformar la sociedad.

ATENCIÓN POLÍTICAS Y POLÍTICOS: ¡OPORTUNIDAD ÚNICA!

Lo más práctico es publicar un aviso clasificado, para que la mano invisible del mercado señale con el dedo a algún político dispuesto a representarnos. Esperemos que no nos haga pito catalán (¹).

Se busca político para defender los intereses de los artistas.

¿Estás buscando un sector para representar? ¿Querés darle un propósito concreto a tu noble misión de servicio público? ¡Entonces no podés perder esta oportunidad!

Excelente localización en el discurso

Fachada perfecta, todo el mundo habla y dice preocuparse, pero por dentro está hecho carozo. Ese es el mundo del ARTE, el público disfruta y el artista está con el alquiler atrasado y su dieta principal es arroz con caballa y aceite de girasol.

Perfil

El perfil ideal es el de alguien romántico y práctico, soñador y metódico, con capacidad de propuesta, articulación, liderazgo y, principalmente, que su religión sea la democracia y su fe el Estado de derecho. Que comprenda —como todo experto en política— que la obligación legal de garantizar la producción y el goce de bienes artísticos es del poder público y no de los artistas.

Que no sea susceptible ni se ofenda cuando le digamos que su opinión no es relevante, él, en su calidad de representante, no tiene la función de opinar; sino de representar una opinión discutida y aprobada en una ASAMBLEA.

Queremos un político que sepa que su función no es definir hacia dónde debe ir el arte. Que sea valiente y altivo con los poderosos y humilde y dócil con sus representados y no lo inverso como suele suceder.

Indispensable

No culpar a la víctima ni responsabilizar al representado. Tener la habilidad de negociar presupuestos, la capacidad de escuchar a miles de artistas al mismo tiempo y la pericia de moverse en el laberinto de los llamados públicos.

Observación

No es obligatorio que tenga todas las respuestas, pero es imperativo que las busque y no nos haga tantas preguntas a nosotros. Ni se molesten en presentarse quienes quieran juzgar o transferir sus responsabilidades: ya tenemos bastante con pagar todo y encima cargar con la culpa de que no haya soluciones.

FUNDAMENTAL: no buscamos un artista; ¡queremos un político que sepa hacer política!

Los artistas no somos políticos, ni gestores, ni vendedores, somos ciudadanos que queremos que se nos garantice el derecho a hacer de lo bello nuestra materia prima. Necesitamos un representante que no compita con nosotros por el protagonismo, que sepa negar su ego y que no necesite que nosotros también lo neguemos.

EXCLUYENTE:

Debe tener algún tipo de formación en arte;

Conocimiento avanzado de lo que significa la palabra REPRESENTAR (hacer presente);

No mezclar ARTE & Cultura con turismo.

IMPRESCINDIBLE:

Tener nociones de derecho, espíritu de abogado y la firmeza para nunca consentir que la culpa recaiga sobre los artistas. Debe ser abnegado, entusiasta, especialista en trámites legales y manejo del aparato público.

PRERREQUISITO

Excelencia en la atención al público: respeto ante todo y capacidad de trabajar sin caer en la tentación de opinar sobre lo que no le corresponde, no creerse jefe de los artistas y entender su lugar de servidor público y/o representante.

Inútiles con experiencia, abstenerse.

El puesto sigue vacante. El aviso está publicado. Todas nuestras esperanzas están en que sea verdad que existe la mano invisible del mercado.

Fe de erratas

Donde dice que la mano invisible del mercado nos va a señalar al político que necesitamos, debe decir que estamos en el horno, porque las manos invisibles no existen… y las visibles están ocupadas votando otras prioridades.

Donde dice que el artista vive del aire, debe decir que debería vivir con el aire acondicionado encendido en una sala de ensayo donde trabaja y recibe un sueldo.

Donde dice que necesitamos un político con experiencia, debe decir que necesitamos alguien que sepa qué hacer y no un becario, ni un gerente junior que tiene más dudas que soluciones.

Donde dice que el puesto sigue vacante, debe decir que “Se busca político que defienda a los artistas”, es una ironía, un sarcasmo. Si fuera una metáfora, sería una pesadilla en la que hay una obra de teatro, muy aburrida, con malos actores y que no termina nunca.

(¹) El «pito catalán» es un gesto de burla que consiste en poner el pulgar en la punta de la nariz y agitar los dedos extendidos, imitando el sonido de un instrumento como una flauta o un clarinete.