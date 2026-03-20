Operativos y hurtos en Salto

La Policía realizó una detención en un comercio y llevó adelante una incautación, mientras se registraron varios hurtos en diferentes zonas de Salto durante la jornada de ayer.

Detención en comercio, incautación y hurtos y registrados ayer

La jornada de ayer dejó múltiples intervenciones policiales en distintos puntos de la ciudad, con actuaciones por tentativa de hurto, incautaciones, rapiña en grado de tentativa, robos y varios siniestros de tránsito con personas lesionadas.

Detenido dentro de una ferretería tras activarse alarma en zona comercial

Próximo a la hora 01:00, efectivos policiales acudieron a una alerta por alarma activada en la zona comercial Este, pasando barrio Burton. En el lugar lograron detener a un hombre de 27 años que se encontraba dentro de un local del rubro ferretería. Según las primeras actuaciones, habría ingresado al predio por una rejilla ubicada en la parte posterior.

El propietario del comercio constató daños en una puerta y una ventana, radicando la denuncia correspondiente. Enterada la Fiscalía de turno, dispuso directivas respecto al detenido. Se continúa trabajando para el total esclarecimiento del hecho.

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Incautan motocicleta tras monitoreo de cámaras y procedimiento policial

Pasadas las 02:00, personal del Centro de Comando Unificado que realizaba tareas de monitoreo de cámaras ministeriales observó en avenida Harriague, en dirección Este, a un hombre y una mujer en actitud sospechosa.

En determinado momento, la mujer pateó el cartel de un comercio, lo que motivó un seguimiento a distancia. Los operadores visualizaron luego que ambos ingresaban a una finca y posteriormente salían en una motocicleta.

Derivado el móvil policial al lugar, se procedió a la identificación de las personas y del vehículo. Consultado el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, no registraban requisitoria. No obstante, la motocicleta fue incautada por carecer de documentación y presentar irregularidades.

Hurto en el interior de un vehículo estacionado en barrio La Tablada

Sobre las 08:30 se recibió denuncia por hurto en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. En barrio La Tablada, un hombre de 41 años manifestó que había dejado su automóvil Nissan estacionado y luego fue advertido por un vecino de daños en una ventanilla.

Al inspeccionar el rodado constató la rotura del vidrio trasero izquierdo y el faltante de varios objetos: un cuchillo, un estuche oscuro con guantes y baliza, además de una canasta. Policía trabaja en procura de identificar a los responsables.

Hombre herido de arma blanca tras intento de rapiña en barrio Los Ingleses

Próximo a las 09:30, un hombre de 35 años resultó lesionado durante un intento de rapiña en la vía pública. Según su testimonio, caminaba junto a su moto cuando fue interceptado por dos individuos que circulaban en otro birrodado y le exigieron la entrega del vehículo.

Se produjo un forcejeo y los agresores huyeron sin concretar el robo. Posteriormente, la víctima sintió un fuerte dolor abdominal y constató una herida, por lo que acudió a un centro asistencial. El diagnóstico médico fue herida de arma blanca, encontrándose estable. Se radicó denuncia y se investiga.

Hurto en obra en construcción en zona céntrica

Cerca de las 14:00, personal policial intervino ante denuncia de hurto en una obra en construcción ubicada en la zona céntrica. El responsable del lugar, de 57 años, constató la faltante de un colgante de luz y tres brazos de bronce.

Se continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.

Las investigaciones permanecen en curso en todos los casos.

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