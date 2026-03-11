Operativos policiales disparan 40% los trámites en Tránsito

Los operativos Ñandubay del Ministerio del Interior generaron un aumento del 40% en trámites de Tránsito en Salto, obligando a la Intendencia a reforzar la atención.

Creció 40% la demanda de trámites en Tránsito por operativos de control

En los últimos meses, las oficinas de Tránsito de la Intendencia de Salto registran un incremento cercano al 40% en la cantidad de trámites y atenciones diarias, una situación que obligó a adoptar medidas extraordinarias para sostener la atención al público.

De acuerdo con información oficial, este aumento en la demanda administrativa está directamente relacionado con la aplicación del “Operativo Ñandubay”, una estrategia de seguridad pública de alcance nacional impulsada por el Ministerio del Interior.

En el marco de estos controles, gran parte de las incautaciones realizadas por la policía corresponden a conductores de motocicletas que circulaban sin el permiso habilitante. En estos casos, y conforme a la normativa vigente, la Intendencia de Salto debe proceder a la retención de los vehículos y gestionar los trámites correspondientes para su regularización.

Controles policiales y coordinación institucional

Las fiscalizaciones se realizan de lunes a viernes como parte de un operativo nacional planificado por el Ministerio del Interior en todo el territorio.

Si bien el Cuerpo Inspectivo de la Intendencia de Salto brinda apoyo técnico y administrativo en estas intervenciones, las autoridades departamentales aclararon que la ejecución, la frecuencia y los lugares de los operativos dependen directamente de la Policía, responsable de llevar adelante la estrategia de control.

Horas extras para agilizar los trámites

Ante el fuerte incremento de solicitudes, especialmente de ciudadanos que buscan obtener su licencia de conducir o regularizar su situación tras los controles, el Gobierno de Salto resolvió implementar jornadas de trabajo extraordinarias los días sábados.

El objetivo de esta medida es actualizar el calendario de citas, reducir los tiempos de espera y evitar que el sistema administrativo de Tránsito colapse frente a la creciente demanda.

Prevención y convivencia en el tránsito

Desde la Intendencia recordaron que, incluso antes de la puesta en marcha de los operativos nacionales, ya se venían realizando controles departamentales en distintos barrios, orientados principalmente a disuadir las “picadas” de motos y detectar vehículos en situación irregular.

Debido a que las autoridades ministeriales confirmaron que el Operativo Ñandubay continuará e incluso podría intensificarse en los próximos meses, el Gobierno Departamental reiteró su compromiso de optimizar los recursos humanos y técnicos para que los procesos de regularización sean lo más ágiles posible para los contribuyentes.

