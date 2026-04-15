Operativos en Salto: detenciones y hurtos aclarados

Varios procedimientos policiales en Salto dejaron detenidos por hurtos, recuperación de objetos robados y actuaciones en curso con Fiscalía.



La Policía de Salto llevó adelante diversos procedimientos en distintos puntos de la ciudad, logrando detenciones y avances en la investigación de varios delitos.

En barrio Ceibal, efectivos que realizaban patrullaje observaron a dos hombres circulando en moto en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, abandonaron el birrodado y huyeron hacia un campo cercano. Uno de ellos, un menor de 15 años, fue detenido en el lugar. Tras consultar el número de motor en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se constató que la moto marca Winner estaba denunciada como hurtada. Posteriormente, en la zona de Salto Nuevo, se logró ubicar y detener al segundo involucrado, un hombre de 29 años. Fiscalía fue informada y se realizaron los trámites correspondientes.

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Por otra parte, en barrio Cien Manzanas, personal policial concurrió ante un hurto en proceso en una institución educativa. En el lugar fueron identificados dos hombres de 19 y 20 años, quienes se encontraban en posesión de cables. Durante la intervención, uno de ellos se desacató con los funcionarios policiales. Se dio intervención a Fiscalía y se continúa trabajando en el esclarecimiento del hecho.

En otro procedimiento, en la zona este de la ciudad, la Policía acudió por un hurto en un taller mecánico. A su arribo, observaron a un hombre que se daba a la fuga desde el interior de un galpón, logrando su detención, mientras que otro individuo consiguió escapar. El detenido, de 25 años, quedó a disposición de Fiscalía.

Finalmente, también en la zona este, fue identificado un hombre de 25 años que transportaba un freezer. Tras las averiguaciones, se estableció que el electrodoméstico había sido sustraído de una vivienda en construcción. El propietario del inmueble, de 34 años, se presentó en el lugar y radicó la denuncia correspondiente. Fiscalía fue puesta en conocimiento.

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