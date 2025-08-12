back to top
Operativo policial especial para Peñarol–Racing por Copa Libertadores tras amenazas en redes

El Ministerio del Interior desplegará 1.100 efectivos y reforzará controles por posibles incidentes vinculados a hinchas de Nacional

El ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya, brindaron detalles sobre el despliegue de seguridad para el partido entre Peñarol y Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores, luego de que se conocieran amenazas de hinchas del Club Nacional de Football en relación al homicidio de dos simpatizantes ocurrido en Toledo.

Azambuya explicó que se ha trabajado en conjunto con los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Conmebol para definir las medidas estratégicas y operativas que garanticen la seguridad del espectáculo. “El fin es que quienes concurran tengan todas las garantías”, aseguró.

Un despliegue de gran magnitud

El operativo, planificado desde hace más de 20 días, involucra a unos 1.100 policías y comenzó en la mañana de este martes. Incluirá controles especiales a las hinchadas, desvíos hacia el Parque Roosevelt y un refuerzo del patrullaje.
Hemos minimizado nuestros servicios en Montevideo para desplegar la mayor cantidad de personal a este partido”, indicó Azambuya.

Sobre las amenazas, precisó que la Policía las monitorea desde el lunes, con apoyo de Investigaciones, Guardia Republicana y la Jefatura de Montevideo. Se supervisa la llegada de unas 4.500 personas al territorio y se realiza patrullaje preventivo ante publicaciones en redes sociales.

