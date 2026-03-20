Operativo Éxodo: 6 detenidos por microtráfico en Salto

Seis detenidos y droga incautada en cuatro allanamientos en Salto durante la Operación Éxodo. Policía desarticuló presunta red de microtráfico.
Operación “éxodo”: golpe al microtráfico con múltiples detenidos y elementos incautados
En la tarde de hoy, en el marco de la Operación “Éxodo”, personal de la Dirección de Investigaciones, a través de la Brigada Departamental Antidrogas, con el apoyo de CCUD, GRT, PADO y Policía Científica, entre otras unidades, llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos en jurisdicción de la Seccional 4ª.
Como resultado del operativo, fueron detenidas seis personas —cuatro mujeres y dos hombres— de entre 21 y 41 años. Asimismo, otras tres personas (hombres de 35 y 36 años) fueron conducidas para su averiguación.
Durante los procedimientos se incautaron los siguientes elementos:
Dinero en efectivo
Teléfonos celulares
Joyas varias
Un arma de aire comprimido
Sustancias estupefacientes, incluyendo envoltorios de pasta base
Una motocicleta
El operativo contó con la participación de diversas unidades de apoyo especializadas. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía competente.