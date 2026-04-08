Operativo encubierto: ofrecía armas por redes sociales y terminó detenido con revólver y 81 municiones

Un hombre fue detenido tras una compra controlada; incautaron un revólver y 81 cartuchos en un operativo policial en Parque Harriague.
Personal del Departamento de Investigaciones tomó conocimiento de la oferta de municiones y un arma de fuego a través de un grupo en red social. Mediante tareas de inteligencia, se coordinó una compra controlada, concurriendo a la zona de Parque Harriague, donde se logró identificar a un masculino de 45 años.
En el lugar, se procedió a su detención, incautándosele un revólver y municiones. Posteriormente, y mediante inspección domiciliaria autorizada, se logró la incautación de 81 cartuchos calibre 22.
Enterada la Fiscalía competente, se dispuso la realización de los trámites de rigor con el detenido, continuándose con la investigación del hecho.