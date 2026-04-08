Operativo encubierto: ofrecía armas por redes sociales y terminó detenido con revólver y 81 municiones

Un hombre fue detenido tras una compra controlada; incautaron un revólver y 81 cartuchos en un operativo policial en Parque Harriague.

Personal del Departamento de Investigaciones tomó conocimiento de la oferta de municiones y un arma de fuego a través de un grupo en red social. Mediante tareas de inteligencia, se coordinó una compra controlada, concurriendo a la zona de Parque Harriague, donde se logró identificar a un masculino de 45 años.

En el lugar, se procedió a su detención, incautándosele un revólver y municiones. Posteriormente, y mediante inspección domiciliaria autorizada, se logró la incautación de 81 cartuchos calibre 22.

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Enterada la Fiscalía competente, se dispuso la realización de los trámites de rigor con el detenido, continuándose con la investigación del hecho.

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