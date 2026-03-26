Operativo en La Reductora: incautan 300 mil cigarrillos

Incautaron 300.000 cigarrillos de contrabando en barrio La Reductora. Un hombre fue detenido y Aduanas valoró lo incautado en $3,3 millones. Continúa la investigación.

En el marco de tareas de inteligencia, personal de Áreas Investigativas, con apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas y efectivos de la Dirección de Investigaciones, llevó adelante un operativo de vigilancia en una vivienda ubicada en barrio La Reductora.

Durante el procedimiento, se solicitó autorización al propietario del inmueble para realizar una inspección en el predio, a lo cual accedió voluntariamente. En el lugar se registraron dos vehículos: uno de marca Peugeot y otro Fiat Fiorino. Fue en este último donde se detectó una importante carga de contrabando.

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En el interior del utilitario se incautaron 30 cajas que contenían un total de 300.000 cigarrillos de origen extranjero, presuntamente ingresados al país de forma ilegal.

Al lugar concurrió personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que la Fiscalía de turno fue debidamente informada de los hechos.

El propietario de la vivienda, un hombre de 37 años, fue trasladado a dependencias policiales a efectos de continuar con las actuaciones.

Posteriormente, personal de la Dirección Nacional de Aduanas se hizo cargo de la incautación tanto de la mercadería como de los vehículos involucrados, estimándose un valor total de lo incautado en $3.300.000 (tres millones trescientos mil pesos uruguayos).

Las actuaciones continúan en curso, en procura de esclarecer la procedencia de la mercadería y determinar posibles responsabilidades adicionales.

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