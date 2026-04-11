Operativo de seguridad y cortes de tránsito por finales de la Copa de Selecciones

Hoy sábado se implementará una zona de exclusión vehicular cerca del Estadio Dickinson por las finales de la Copa de Selecciones entre las 16:00hs y las 22:30hs. Conoce los desvíos aquí.

Se informa a la población en general que hoy, sábado 11 de abril de 2026, el Estadio Ernesto Dickinson será el escenario de las finales de ida de la Copa de Selecciones de O.F.I. en las categorías Sub 18 y Absoluta.

Debido a la magnitud del evento, se implementará un operativo de seguridad que incluye una zona de exclusión vehicular y cortes de tránsito en las inmediaciones del estadio desde las 16:00 hasta las 22:30 horas aproximadamente.

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El Dickinson recibe las finales: Salto busca el título en casa

El despliegue de seguridad responde a la gran relevancia deportiva de la jornada: Salto ha logrado posicionarse nuevamente en las definiciones más importantes del fútbol del interior. Tras cumplir los objetivos planteados al inicio del certamen, ambas categorías juegan hoy la primera parte de la serie final ante su público.

En el primer turno, la Sub 18 dirigida por Wilson Cardozo se enfrenta a Soriano buscando dar el primer paso hacia el tricampeonato. Posteriormente, la selección mayor liderada por Rony Costa recibirá a Maldonado, en un encuentro donde el local deberá rearmar sus filas ante las bajas de Agustín Alvez Da Silva y Richard Rodríguez, quienes serán sustituidos por Ignacio Bueno y Nicolás Arbiza.

Detalles de la zona de exclusión y cortes

Para facilitar el acceso y despeje del estadio, la Policía y la Liga Salteña establecieron cortes en las siguientes intersecciones:

Av. Manuel Oribe y Av. Reyles – Av. Rodó

Av. Manuel Oribe y calle Agustín Pedroza

Calle Irazoqui y calle Agraciada

Calle Ramón Rivas y calle Agraciada

Se exhorta a quienes deban circular por la zona a realizarlo con precaución o, en la medida de lo posible, optar por vías alternativas para evitar congestiones. Las autoridades agradecen la comprensión y colaboración de la ciudadanía para garantizar que el evento se desarrolle con total normalidad.

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