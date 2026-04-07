Operan a Paolo Tabáres y la Liga Salteña paga

«a ningún jugador se lo deja a pie»

Será hoy martes, bien temprano, cuando PAOLO TABÁRES sea intervenido quirúrgicamente, tras padecer rotura de ligamentos. En un principio se manejó otro diagnóstico, acaso un esguince de rodilla, hasta que de última los estudios no dejaron dudas.

Frente a casos como estos, la operación es el camino inevitable. La coordinación que no faltó desde la Liga Salteña de Fútbol, para que Paolo hoy sea parte del objetivo. Luego de ellos, el post operatorio que no faltará.

Es la segunda vez que el actual volante de la selección y Arsenal, padece este tipo de lesión extrema, a tal punto que lo posterga del fútbol por un tiempo prolongado. Para tener en cuenta: el costo de la operación será afrontado íntegramente por la Liga Salteña de Fútbol, reeditando lo que es una decisión cuando un futbolista se lesiona en defensa del combinado.

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Al decir del presidente de la Liga a EL PUEBLO, «a ningún jugador se lo deja a pie». Más allá de no poder jugar, el «Lolo» fue uno más el pasado sábado en el Parque Liebig’s de Fray Bentos, cuando Salto alcanzó la clasificación a la final, tras la ejecución de los tiros penales. El plantel de la selección no deja de admitir que Paolo Tabarés, «sigue siendo uno más entre nosotros»

La duda contra la pared: La ausencia de un zaguero titular;¿cuál socio para Junior Rodríguez?

El tema es uno: Richard Rodríguez no podrá jugar el sábado en el Dikcinson, cuando se dispute la primera final del Campeonato del Interior. El zaguero estará imposibilitado de hacerlo por acumulación de tarjetas amarillas: un total de cinco.

A su vez, Juan Gabriel de los Santos tiene cuatro amarillas en su haber, por lo que claramente ingresó en zona de riesgo. En materia defensiva, por lo menos una variante para tener en cuenta. Resta saber a quien apelará para esa función, Rony Guzmán Costa.

Desde la lógica, el pasaje de Nicolás Cáceres al bloque defensivo central, y si ello surge de hecho, la interrogante se añade sin más trámite: quién para el lateral izquierdo.

Es obvio que al día jueves, el DT tendrá en claro a los 11 de arranque para enfrentar a Maldonado, en el primero de los dos partidos finales, para resolver quien es el nuevo Campeón del Interior.

El restante ausente en relación al equipo que obtuvo el pasaje a la instancia definitiva, es Agustín Alvez Da Silva. En este caso, parece cantado el ingreso de Nicolás Arbiza. ¿O no tan cantado?

LA OPCIÓN DE LOS PENALES

Es como para tener en cuenta, en este paso previo a los juegos que resolverán la corona a nivel de OFI. En caso de empate en puntos y goles al cabo del segundo partido, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, habrá llegado la hora de los tiros desde el punto penal. El partido se jugará en campo de juego del Club Atlético San Carlos. En el caso de San Carlos, es el decano del fútbol carolino y no le faltan consagraciones en su prolífico historial.

Aquí nacerá el nuevo rey

-Este es el escenario donde se resolverá la corona 2026 del Campeonato del Interior: la cancha del Club Atlético San Carlos, donde Maldonado hace las veces de local, más allá de poder disponer del Campus.

Para la selección fernandina, queda claro que aumentan sus posibilidades jugando en campo de juego carolino. Maldonado llega al tiempo cumbre después de haber eliminado a Durazno en semifinales, luego de los dos resultados que marcaron la serie: 2 a 1 primero y 0 a 0 después.

LA VIOLENCIA EXTREMA

Según reportó el periodista deportivo, Mauricio Moreno, el encuentro de vuelta por las semifinales del Interior terminó en un clima de extrema violencia; los árbitros debieron retirarse bajo una lluvia de proyectiles, agua y escupitajos, mientras que jugadores fernandinos denunciaron golpes en zona de vestuarios.

Sucedió el domingo en ocasión del partido que sostuvieron Durazno y Maldonado en el estadio «Octavio Silvestre Landoni».

Copa Hugo López en juego: Cristian «Cebolla» Rodríguez «lo enfrenta» a Universitario

Será el próximo domingo a las 15.30′ en el campo de juego del Club Atlético Universitario, cuando el rojo local enfrente a Independiente de Juan Lacaze, en partido amistoso. La razón saliente y que alimenta la expectativa, es que en Independiente alistará Cristian «Cebolla» Rodríguez, el futbolista que ahora suma 40 años y que entre otros equipos pasó por Peñarol de Montevideo, la selección uruguaya, el fútbol argentino (Independiente), el español (Atlético de Madrid) y el francés (PSG).

En el caso de Universitario, va cargando las baterías para el calendario que se le viene, entre otros, el Campeonato del Interior y el Campeonato Salteño. Pero ya el 2 de mayo enfrentará a Polancos de Colonia, quien en el 2025 se consagrara Campeón de la Divisional «B» de OFI, para ascender al círculo máximo de clubes de la Organización del Fútbol del Interior.

Universitario incorporó un total de siete jugadores, potenciando su plantel en relación al año pasado, donde alcanzó la máxima titulación a nivel del fútbol del Interior. Una copa estará en juego y lleva el nombre de Hugo López, el extinto delegado de Universitario.

En el caso de los lacazinos, también abordarán un partido amistoso ante Uruguay de Bella Unión, quien también se suma este año a la Divisional «A» del Torneo de OFI.

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