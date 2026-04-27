Onajpu reunió a la región en Ajuspensal para analizar la situación de jubilados

Congreso regional de Onajpu en Ajuspensal abordó jubilaciones, vivienda, salud y tecnología, con reclamos por ingresos insuficientes y falta de presupuesto.

En la mañana del pasado jueves se desarrolló en las instalaciones de Ajuspensal el Congreso regional de Onajpu, una instancia clave de encuentro, intercambio y rendición de cuentas entre representantes de jubilados y pensionistas de la región. La jornada reunió a distintos actores vinculados a la seguridad social, en un espacio que no solo permitió analizar la realidad actual del sector, sino también acercar inquietudes, propuestas y desafíos que atraviesan a una población cada vez más relevante dentro de la estructura social del país.

En este marco, la directora del BPS por pasivos, María Elena Lloveras, brindó un panorama detallado sobre las principales preocupaciones que hoy manifiestan jubilados y pensionistas. Entre ellas, destacó los bajos montos de las jubilaciones mínimas, las dificultades económicas de quienes dependen exclusivamente de estos ingresos y las limitaciones estructurales del sistema vigente, regulado por normativa legal.

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Lloveras explicó que los aumentos están determinados por ley y que actualmente existen distintos niveles dentro de las prestaciones mínimas, en función de si los beneficiarios cuentan o no con ingresos complementarios. Señaló que quienes no perciben otros ingresos son los que acceden a incrementos diferenciales, mientras que aquellos que cuentan con rentas adicionales —como alquileres, pensiones o ingresos provenientes de otros sistemas— quedan excluidos de algunos beneficios.

“¿Es suficiente? No, no es suficiente”, afirmó, al tiempo que remarcó que, si se aplicaran criterios históricos como los establecidos en la Constitución de 1967 —vinculados al índice medio de salarios—, los montos serían considerablemente menores. No obstante, reconoció que el nivel actual sigue siendo insuficiente frente al costo de vida.

Otro de los temas planteados fue el acceso a la vivienda para jubilados y pensionistas. Lloveras indicó que la falta de licitaciones en los últimos períodos, debido a restricciones financieras, ha frenado la construcción de soluciones habitacionales, una problemática que continúa vigente en el presente.

En materia de salud, se abordaron las dificultades vinculadas al acceso a intervenciones quirúrgicas, especialmente en el Norte del país. Se mencionó el caso de operaciones de cataratas, donde existen condiciones de acceso según el nivel de ingresos, y la necesidad de trasladarse a Montevideo en algunos casos, lo que implica costos adicionales incluso con subsidios parciales de transporte.

Asimismo, se destacó el alcance del programa Ibirapitá, que apunta a reducir la brecha digital mediante la entrega de dispositivos y conectividad. Actualmente, el programa incluye la posibilidad de acceder a celulares y servicios de internet gratuitos o subsidiados, dependiendo del nivel de ingresos medido en Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). Sin embargo, se advirtió que las limitaciones presupuestales condicionan la expansión de estas políticas.

En ese contexto, Lloveras hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el trabajo territorial, promoviendo el rol de las asociaciones de jubilados y otros espacios comunitarios para acercar herramientas, capacitar en el uso de tecnología y acompañar a quienes presentan mayores dificultades. No obstante, señaló que muchas de estas iniciativas dependen actualmente de trabajo honorario ante la falta de financiamiento.

Por su parte, la secretaria general de Onajpu, Estela Ovelar, destacó la importancia de estos congresos regionales como instancias fundamentales de participación democrática dentro de la organización. Subrayó que, además de cumplir con lo establecido en los estatutos, estos encuentros permiten el reencuentro cara a cara entre los integrantes, la rendición de cuentas sobre la gestión nacional y la posibilidad de recoger las distintas realidades e inquietudes de cada región del país.

Ovelar explicó que Onajpu se organiza en cinco regiones —Este, Oeste, Norte, Sur y Centro— y que los representantes son electos en congresos cada dos años, integrando el Consejo Directivo Nacional. En ese sentido, remarcó que el objetivo es no solo informar sobre lo realizado, sino también recoger aportes que permitan enriquecer la agenda de trabajo.

Entre las líneas de acción, mencionó la participación de Onajpu en el diálogo nacional en seguridad social, su integración en la Comisión Honoraria Consultiva de Vivienda y la planificación de futuras movilizaciones. En particular, adelantó una marcha prevista para el 14 de mayo en Montevideo, que se desarrollará desde Plaza Cagancha hasta Plaza Libertad, en defensa de los derechos del sector y con un mensaje social amplio.

Además, resaltó el carácter independiente de la organización, que se define como social y gremial, sin vinculación partidaria, aunque respetando las distintas posturas individuales. También puso énfasis en la necesidad de abordar problemáticas como la soledad en las personas mayores y la falta de información sobre derechos, aspectos que inciden directamente en su calidad de vida.

En otro tramo de su intervención, Ovelar valoró el desafío de encabezar una lista dentro de la organización, destacando la participación creciente de mujeres en espacios de representación. Señaló que se trata de un proceso significativo dentro de Onajpu, que en más de tres décadas de trayectoria no había tenido determinadas figuras de liderazgo femenino.

“Ser la voz de los que no tienen voz” es, según expresó, uno de los principales objetivos de la organización, junto con la defensa de derechos, la promoción de la participación y el fortalecimiento de las asociaciones de base.

De esta manera, el Congreso regional de Onajpu se consolida como un espacio clave para visibilizar las demandas de jubilados y pensionistas, fortalecer la organización colectiva y continuar construyendo una agenda que responda a los desafíos actuales y futuros de este sector de la población.

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