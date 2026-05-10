Ómnibus gratis para mujeres por el Día de la Madre

El Gobierno de Salto dispuso transporte urbano gratuito para mujeres durante todo el domingo 10 de mayo por el Día de la Madre.

Ómnibus gratuito para mujeres este domingo por el Día de la Madre

El Gobierno de Salto informó que este domingo 10 de mayo de 2026 el servicio de transporte urbano de pasajeros será gratuito para todas las mujeres usuarias, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

La medida fue dispuesta como forma de adhesión a esta fecha especial, con el objetivo de facilitar la movilidad dentro de la ciudad y promover una instancia de reconocimiento y acompañamiento a las madres y mujeres del departamento.

- espacio publicitario -

Según lo establecido, el beneficio regirá durante toda la jornada del domingo 10 de mayo y alcanzará a todas las líneas del servicio de transporte urbano dependiente del Gobierno Departamental.

De esta manera, las mujeres podrán utilizar el transporte urbano sin costo durante el Día de la Madre, en una jornada que tradicionalmente convoca a reuniones familiares, visitas y actividades vinculadas a la celebración.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6z8e