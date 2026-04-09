OLA DE VIOLENCIA CON ARMAS BLANCAS EN SALTO: DOS HERIDOS Y UN DETENIDO EN DISTINTOS BARRIOS



Personal policial intervino en varios hechos registrados en diferentes zonas de la ciudad, todos vinculados a agresiones con armas blancas, dejando como saldo dos personas lesionadas y un hombre detenido.

En primera instancia, efectivos concurrieron a barrio Don Atilio por una persona herida de arma blanca. En el lugar, un hombre de 34 años ya estaba siendo trasladado en un vehículo particular hacia el Hospital Regional Salto, por lo que los funcionarios realizaron una avanzada hasta dicho nosocomio. Visto por el médico de guardia, se le diagnosticó “herida de arma blanca en hemitórax”, pasando posteriormente a tomografía.

Entrevistada una mujer de 32 años, manifestó que tomó conocimiento a través de vecinos de que su hermano había sido dejado en la vía pública con una herida de arma blanca. De inmediato se dirigió al lugar y, con la colaboración de residentes de la zona, procedieron a trasladarlo para su asistencia. El lesionado radicó la denuncia correspondiente. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno y trabaja la Dirección de Investigaciones.

- espacio publicitario -

En otro hecho, personal policial concurrió a barrio Talleres Norte por un hombre herido de arma blanca. En el lugar se entrevistó a un masculino de 36 años, quien expresó que fue interceptado por dos individuos, y uno de ellos lo lesionó en la zona de la espalda, desconociendo los motivos de la agresión. El herido fue trasladado al Hospital Regional Salto, donde el médico de guardia diagnosticó “herida corto-punzante en cara posterior izquierda de tórax”, siendo derivado a estudios radiológicos. Fiscalía de turno fue informada y la Dirección de Investigaciones se encuentra trabajando en el caso.

Por otra parte, en barrio Andresito 3, efectivos policiales acudieron ante la denuncia de una persona que se encontraba amenazando en la vía pública. En el lugar, se entrevistó a dos hombres de 66 y 68 años, quienes manifestaron haber sido amenazados con un arma blanca por un individuo. Se procedió a la identificación y registro de un hombre de 50 años, quien se encontraba en estado de ebriedad, incautándosele un arma blanca. Enterada Fiscalía de turno, se dispuso su detención. Continúan las actuaciones correspondientes.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/n8hw