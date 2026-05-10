Ola de robos y dos detenidos en intensas jornadas policiales

En la madrugada del 9 de mayo, exactamente a las 05:15 horas, efectivos que patrullaban en prevención de delitos divisaron una situación irregular en la zona de las calles Carmelo Giosa y Marcos Richard Bourcereaux. Allí encontraron parte del cableado tendido en el suelo. Tras una rápida respuesta, se identificó y detuvo a dos hombres de 23 y 43 años, quienes estarían vinculados al hecho. El caso ya está en manos de la Fiscalía de turno.

​Hurtos en vehículos y comercios

La mañana del mismo día, sobre las 10:50 horas, el personal policial acudió a la calle Rincón al 400. Una mujer de 66 años denunció que, tras dejar su auto sin traba, le sustrajeron dos sillas plegables del interior.

Más tarde, a las 15:35 horas, la policía se dirigió a un comercio en Avenida Carlos Reyles y By Pass. Una mujer de 43 años reportó que olvidó su cartera en el baño y, al regresar, constató que le habían robado $6.000 que guardaba en ella.

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Robos en viviendas particulares

Cerrando la jornada del 9 de mayo, a las 22:00 horas, se registró un robo en una casa ubicada en Cuareim y Treinta y Tres Orientales. Una joven de 20 años regresó a su hogar y encontró una reja dañada; los delincuentes se llevaron un par de championes y una garrafa.

Finalmente, hoy 10 de mayo, a las 10:25 horas, los agentes concurrieron a otra vivienda en calle Rincón al 600. Una mujer de 53 años denunció que desconocidos rompieron un ventanal para llevarse joyas, ropa y diversos utensilios de cocina. En todos los casos, la policía trabaja intensamente para dar con los responsables.

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