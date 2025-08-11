Ola de incidentes en Salto: hurtos, incendios, accidentes y condenas judiciales

Durante el fin de semana y la madrugada de ayer, la Policía de Salto desplegó un intenso operativo ante múltiples intervenciones, que incluyeron detenciones por hurto, intentos de abigeato, incendios de vehículos, robos a viviendas y comercios, así como accidentes de tránsito con lesionados. Varias actuaciones culminaron con condenas judiciales.

Hurto en vivienda: detenido mientras sustraía caños

En la madrugada de ayer, alrededor de la 01:10 horas, el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un llamado por un hurto en proceso en una vivienda ubicada en calle C. Teófilo Córdoba al 400. Al llegar, los efectivos constataron que un hombre de 41 años se encontraba en el interior de la finca retirando caños, presuntamente para sustraerlos. Tras la intervención policial, se dio aviso al fiscal de turno, quien dispuso la detención del implicado y la realización de los trámites de rigor.

Intento de abigeato en San Antonio

Próximo a la hora 02:20 de ayer, personal policial acudió a la zona de Parada Viña, en la localidad de San Antonio, tras una denuncia recibida por el 9-1-1. En el lugar, un hombre de 48 años informó que había sorprendido a un joven de 21 años y a un menor de edad en posesión de un ovino de su propiedad. Los presuntos implicados fueron identificados y se dio intervención a la Fiscalía, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Incendio de auto y moto en barrio Andresito Dos

Siendo las 05:20 horas de ayer, una dotación policial concurrió al barrio Andresito Dos por un incendio reportado en la vía pública. En el lugar se constató que una motocicleta se encontraba completamente incendiada, mientras que un automóvil marca Renault presentaba daños importantes por el fuego. El Cuerpo de Bomberos trabajó en la extinción y control del siniestro. Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.

- espacio publicitario -

Robo en vivienda del centro

En horas de la mañana de ayer, próximo a las 06:30, efectivos policiales concurrieron a la intersección de Intendente Orestes Lanza y calle Piedras por un hurto en una finca. El propietario, un hombre de 42 años, relató que al regresar a su hogar constató daños en una ventana de aproximadamente 1 metro por 1,20 metros, y la falta de una bicicleta marca Baccio, un televisor Smart Philips de 45 pulgadas, un parlante y una alcancía con monedas, cuyo valor estimó en $700 pesos uruguayos. El caso continúa en investigación.

Hurto de $30.000 a residente de 99 años en hogar de ancianos

Este sábado por la mañana, en un establecimiento dedicado al cuidado de adultos mayores ubicado en la intersección de calles Piedras y José Pedro Varela, una mujer de 99 años denunció la desaparición de una suma significativa de dinero. La Policía trabaja para esclarecer los detalles del hecho.

En horas de la mañana, alrededor de las 09:50, el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada alertando sobre un posible hurto en el hogar de ancianos. Al llegar al lugar, el personal policial entrevistó a una mujer de 29 años, quien informó que una residente del establecimiento, de 99 años, manifestó la falta de $30.000 entre sus pertenencias.

Cabe destacar que la mujer cuenta con antecedentes de problemas psiquiátricos, lo que agrega complejidad al caso. Por tal motivo, las autoridades se encuentran trabajando en la investigación para determinar las circunstancias del hurto y dar con los responsables del hecho si así fuera tal como lo dice la anciana

Hurto al depósito del MIDES: tres detenidos y condenas

A la hora 05:00, personal del Centro de Comando Unificado detectó mediante cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior a dos hombres circulando en actitud sospechosa por calle Treinta y Tres Orientales al norte, pasando Avenida Juan Harriague, perdiéndolos de vista. Minutos antes, a las 04:45, nuevamente fueron observados, esta vez transportando varios bultos.

Sobre el puente de calle Treinta y Tres Orientales, personal policial identificó a dos hombres de 20 y 35 años, quienes no pudieron justificar la procedencia de los objetos que llevaban. En la intersección de Avenida Harriague y calle Treinta y Tres Orientales se identificó también a un menor de 15 años portando otros bultos.

Se confirmó que todos los objetos habían sido hurtados de un depósito del MIDES, ubicado en calle Vilardebó al 900. Intervino Policía Científica y se informó del hecho a Fiscalía de turno.

Culminadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno condenó a F.N.G.P. como autor responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de seis meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido y con las accesorias legales de rigor (art. 105 lit. E del C.P.).

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno condenó al menor de edad como autor responsable de dos infracciones graves —hurto en grado de tentativa y violación de domicilio especialmente agravada, en régimen de reiteración real— imponiéndole una medida socioeducativa no privativa de libertad, consistente en su incorporación al Proyecto Magone de la Obra Social Don Bosco por cuatro meses, con descuento de la detención sufrida.

Daños a vehículos y hurto de un conejo: un condenado

Próximo a las 07:40, una mujer informó al Servicio de Emergencias 9-1-1 que había una persona extraña dentro de su vehículo en calles Rafaela Villagrán y G. Aguilar. La Policía detuvo a un hombre de 21 años que había ocasionado daños en el panel de la radio de un automóvil Peugeot 106. La propietaria radicó denuncia.

En el lugar, un hombre de 27 años manifestó que el detenido había intentado ingresar a su vehículo VW Gol, pero al sonar la alarma huyó e ingresó a una vivienda de la zona, donde hurtó un conejo. Intervino Policía Científica.Culminadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno condenó a J.M.F.A. como autor penalmente responsable de los delitos cometidos, imponiéndole la pena correspondiente (detalle no especificado en el parte policial).

Accidente en barrio Hipódromo dejó dos lesionados

En horas de la noche, a las 20:10, en la intersección de Avenida Apolón de Mirbeck y calle Tomás Gomensoro, barrio Hipódromo, un joven de 22 años que conducía una moto Vital 110 cc junto a su pareja y su hijo menor perdió el dominio del vehículo tras pincharse la rueda trasera, cayendo los tres al pavimento. Una unidad de emergencia médica asistió a la mujer, diagnosticándole fractura en la pierna derecha, y al niño, quien presentó un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional Salto.

Intento de rapiña frustrado en barrio Artigas

Próximo a la hora 21:00, en Avenida Defensa y calle 7, barrio Artigas, dos personas llegaron en moto a un comercio. Uno de ellos amenazó a la dueña, de 58 años, con un arma aparentemente de plástico, exigiendo la recaudación. La mujer se negó y llamó a su hijo, de 31 años, lo que provocó que los delincuentes huyeran sin concretar el robo.

Dos mujeres lesionadas y un detenido por desacato en Ruta 31

A las 23:28, a la altura del kilómetro 4 de Ruta 31, una joven de 22 años que conducía una moto con otra mujer como acompañante perdió el dominio del vehículo, cayendo ambas al pavimento. La conductora resultó politraumatizada y fue trasladada al Hospital Regional Salto. En el lugar apareció un hombre de 23 años que incurrió en desacato hacia los policías presentes, siendo detenido por orden judicial.