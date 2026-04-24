OLA DE HURTOS: CABLES, MOTO Y CASA BAJO ATAQUE

La Policía investiga una serie de hurtos en barrios de Salto. Incluye robos en comercios, viviendas, centros educativos y la detención de un ladrón de motos.

Infografía generada usando Gemini AI para EL PUEBLO

Una serie de hurtos registrados en distintos puntos de la ciudad mantiene en alerta a las autoridades policiales, con intervenciones en barrios Ceibal Sur, Fátima y zona este.

En barrio Ceibal Sur, personal policial concurrió por un hurto en un carrito de comidas. La víctima, un hombre de 42 años, denunció que fue alertado por la alarma debido a un corte de energía. Al llegar, constató daños en el cableado del contador y el hurto de una llave térmica. Fiscalía fue enterada y se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Por otra parte, en barrio Fátima, se registró un hurto en una vivienda. La usuaria denunció la sustracción de un celular marca Xiaomi Redmi A5, el cual habría sido robado mediante descuido. La Policía continúa con las actuaciones correspondientes.

- espacio publicitario -

En un hecho ocurrido en la zona este, una rápida intervención permitió la detención de un hombre que intentaba llevarse una moto. La víctima, de 18 años, fue alertada por un testigo que observó la maniobra y siguió al autor hasta lograr retenerlo. El indagado habría dañado la traba de seguridad del birrodado y lo trasladaba de tiro. Fue detenido y el caso quedó en manos del Fiscal de turno.

Finalmente, en barrio Ceibal, se denunció un hurto en una institución educativa. Una mujer de 44 años informó la sustracción de aproximadamente 30 metros de cable, además de daños en la cerradura de una puerta y en una malla de luz. Se investiga el hecho.

La Policía continúa trabajando en todos los casos para su esclarecimiento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/udb3