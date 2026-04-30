OJO! Otra estafa vía SMS simulando el SUCIVE

Un nuevo SMS de estafa utilizando mensajes de texto personificando a entidades estatales, en este caso el SUCIVE.

Captura de pantalla del móvil

Si Ud recibe mensajes de texto y tiene dudas sobre el origen del mismo es importante NO USAR los enlaces que llegan en los mensajes o correos electrónicos.



Los responsables de esta tarea se encargan de replicar de forma bastante fiel las páginas reales, por lo que para un usuario común es altamente probable que no se den cuenta de que se trata de un sitio gemelo.

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En este caso, al hacer click en el enlace se abrirá una página muy similar a la del SUCIVE solicitando información del usuario y del vehículo. Esos datos serán registrados en una base de datos y luego seguramente lo derivarán al sitio real, pero ya es tarde, sus datos fueron almacenados.



Captura de pantalla del sitio desplegado al hacer click en el enlace recibido por mensaje de ttexto

Si presta atención, en la barra de direcciones mostrará el sitio real al que se están conectado(sucuvei.vip/uy), y allí se puede ver, en este caso, que no corresponde a la página oficial del SUCIVE(sucive.gub.uy).

En resumen, puede ser que el mensaje sea real, pero ante el creciente problema que hoy en día aqueja a miles de usuarios, JAMÁS utilice los enlaces que aparecen en los mensajes. Es preferible que acceda al servicio usando su propia aplicación o entre a la web oficial de forma manual para verificar si el mensaje es correcto.

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