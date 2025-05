Ojeda y Schipani acusan al FA de improvisar con impuestos

- espacio publicitario -

La oposición advierte que no votará aumento de impuestos para salvar la Caja de Profesionales

El Partido Colorado marcó postura firme ante la propuesta del Frente Amplio de aumentar tributos para financiar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Ojeda y Schipani insisten en que hay alternativas viables y acusan al oficialismo de inoperancia.

RECHAZO A LA SUBA IMPOSITIVA

En conferencia de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, Andrés Ojeda fue contundente: “la oposición va a bloquear un aumento de impuestos”. Recordó además que el Frente Amplio llegó al gobierno con la promesa explícita de no subir la carga tributaria.

A su lado, el diputado Felipe Schipani reforzó esa idea: “no estamos dispuestos a financiar la caja con la única propuesta del FA, que es aumentar impuestos”.

PROPUESTA DE ENDEUDAMIENTO SUSTENTABLE

Schipani explicó que la oposición presentó una alternativa dentro de la comisión encargada de abordar la crisis de la caja: un endeudamiento planificado que brindaría liquidez inmediata sin afectar a la ciudadanía.

Según el legislador, el planteo fue serio, viable y “absolutamente sustentable en el tiempo”, pero no fue aceptado por el oficialismo.

SIN VOTOS EN DIPUTADOS

Para los colorados, la situación es clara: el Frente Amplio no cuenta con el respaldo necesario para aprobar una suba impositiva. “No tiene los votos en Diputados”, aseguró Schipani, aludiendo al rechazo unánime de todos los partidos opositores a esa solución fiscal.

CULPAS Y CONTRADICCIONES

Ojeda también rechazó las insinuaciones de que la oposición sería responsable de un eventual colapso de la caja.

“No camina que digan ‘la oposición no me vota el proyecto y la caja se funde’”, afirmó. Y fue más allá: “la responsabilidad es toda de ellos. Ellos le pidieron a la gente el voto y le dijeron que no iban a aumentar impuestos”.

