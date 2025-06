“Ojalá nos den los cinco años para hacer transformaciones importantes”

EL PUEBLO convocó a quienes el Intendente electo Carlos Albisu definió como “los dos pilares” que tendrá su gestión a partir del 10 de julio. El Cr. Walter Texeira Núñez será el Secretario General y la Esc. Myrna Haller la Directora en Gestión Administrativa. En esta charla con EL PUEBLO profundizan algunos aspectos de lo que será su gestión.

– ¿Cómo asumen esta responsabilidad de ser, según el Intendente electo Albisu, los dos pilares que van a sostener esta gestión municipal?

Haller- Para mí, un honor enorme, en lo personal, es muy gratificante. La responsabilidad es mucha, como lo dije el día del nombramiento. Es un departamento muy grande, pero realmente, agradezco mucho la confianza que depositó en mí el Intendente.

Texeira Núñez- También un agradecimiento, por supuesto, en estos últimos cinco años que he estado trabajando con Carlitos, que cuando me invitó hace cinco años, nos conocíamos más o menos, creo que íbamos afianzando la confianza uno en el otro, y realmente es un honor que me haya invitado a cubrir este puesto, que realmente es estar cubriéndole las espaldas al Intendente, y permitiéndole a él hacer lo que le gusta y lo que cree que debe hacer, estando cerca de la gente. Y uno tratando de, atrás de eso, lograr, junto con Myrna, que va a ser una tranquilidad tenerla, que la Intendencia funcione, que las Direcciones estén coordinadas, trabajar con todas ellas. Carlitos dijo que somos las dos columnas, y creo que compartimos con Myrna, que me gusta mucho trabajar en equipo, toda mi vida he trabajado en equipo. Entonces, es importante ayudar a amalgamar y a que la gente aprenda a trabajar en equipos, de forma de que cada uno se sienta cómodo en su papel y entendamos a la vez cuáles son las características y los distintos componentes del equipo para lograr que funcione.

– Escribana, ¿retornando a la Intendencia de Salto conociendo a mucha de la gente con la que va a trabajar?

Haller- Sí, eso también fue muy gratificante en lo personal, hacer el recorrido, encontrar compañeros, porque yo trabajé 25 años en la Intendencia, entré como funcionaria administrativa, hice toda la carrera administrativa y terminé a cargo de la Escribanía Municipal. Realmente para mí es un orgullo haber hecho ese recorrido allí y dejé muchos conocidos, entonces fue muy lindo volver a encontrarlos. A lo que apuntamos, como dice Walter, es a formar buenos equipos de trabajo, sobre todo por el tema que la Intendencia debe funcionar bien para que podamos cumplir con lo que se le prometió a la ciudadanía. O sea, que Salto mejore, tenemos que mejorar desde adentro para lograr cumplir con esos objetivos, organizar y revalorizar al personal, darles apoyo realmente. La gestión administrativa comprende la escribanía, la jurídica, registro civil, recursos humanos, y en la Oficina de Recursos Humanos es donde justamente manejamos ese capital que tenemos, que es el capital más importante, el capital humano, para potenciarlo, para poder lograr un buen funcionamiento y que se entienda que acá no hay de color, que todos tenemos que tener un mismo objetivo, que es trabajar por la administración para la ciudadanía. O sea, los equipos de trabajo tienen que tener únicamente ese objetivo. Entonces, hay mucho trabajo por hacer.

– Bien, en el caso de recursos humanos, Francisco Blardoni ha dicho que había que recomponer la cadena de mando. ¿Eso va a pasar por recursos humanos?

Haller- Obviamente, y tenemos que estudiar caso a caso. Hay muchos funcionarios que se han sentido lesionados, que han visto vulnerados sus derechos. No es algo que se tome la decisión prontamente, porque son personas justamente, no son números. Entonces, hay que estudiar caso a caso, pero sí estamos en conocimiento que hay funcionarios que han sido dejados de lado y que han visto sus derechos avasallados.

– Albisu desde Montevideo anunció nuevos nombramientos para tareas específicas. Gente que él denominó como la Sub 40. ¿Cómo se imagina trabajar con gente tan joven, de otra generación?

Texeira Núñez- Me encanta. Una cosa de lo que hablamos con Carlitos cuando empezó todo esto, es que no visualizaba a los jóvenes metidos en la Intendencia. Los jóvenes tienen que estar en todos lados, porque uno sabe que debe estar dispuesto a aprender siempre de todo el mundo, de todas las personas, hasta a veces de los más humildes. Y de los jóvenes, ni hablar. En particular, estoy haciendo todo esto, que para mí es un sacrificio grande, si bien lo hago con el mayor gusto, pensando en las generaciones que vienen, sobre todo para dejarles un Salto en el cual puedan vivir y hacer la vida que uno logró hacer. Entonces, tener a los jóvenes en el equipo, para mí, es una tranquilidad tremenda, y un desafío de aprendizaje para tratar de mantener el ritmo que ellos nos van a imponer, seguramente, y recibir esa frescura de ideas y de puntos de vista tan distinto al que nosotros tenemos.

Hace poco estaba leyendo un libro que se llama La Pulgarcita, ¿sabes por qué? Por esto (teclea su celular con los pulgares). Esta es esa generación. Y el autor, un filósofo, explicaba, y uno logra visualizar en qué mundo nos criamos y nos desarrollamos nosotros, y nos hacía ver el mundo en que han crecido nuestros hijos y crecerán nuestros nietos. Entonces, uno empieza a ver que ese es el mundo al que nos enfrentamos. Tener a estos muchachos ahí, la verdad que es fundamental. Va a estar amalgamada la juventud con todo ese empuje, esa idea nueva, esa visión distinta del mundo, con la experiencia que podamos darles los más veteranos, que creo que también tenemos mucho que aportar. Entonces, esa conjunción de cosas creo que es muy buena.

– Escribana, en su caso, después de muchos años de estar trabajando en la intendencia, ¿cuáles considera que son los principales desafíos a enfrentar en este quinquenio?

Haller- Tenemos que culminar aún una recorrida grande por sectores que no hemos tenido tiempo ni oportunidad de hacerlo, pero pienso que lo más importante es capacitar a los funcionarios y lograr que se entienda que cumplen un rol muy importante en la administración, porque son la cara. La persona que quiere hacer un trámite, quienes lo reciben son los funcionarios. Entonces, tiene que haber empatía y tiene que recuperarse un poco la importancia que tuvieron los funcionarios municipales, como funcionarios de respeto, y me parece a mí que hay que trabajar mucho para lograr valorizar su trabajo y que ellos reconozcan la importancia de su misión.

– ¿En su caso?

Texeira Núñez- Uno visualiza la intendencia, que es algo muy importante, tiene una parte política, que son los cargos de confianza, y tiene una parte de trabajo, de organización, que creo que no se ha comprendido. Tenemos una intendencia en la cual se ha amontonado gente sin ton ni son y rompiendo todas las cadenas de mando, como decía Pancho. Entonces, hay que recomponer toda esa estructura, como decía Myrna, y modernizar, además, la gestión de la intendencia con innovación. Que la gente trabaje conforme, contenta, que atienda bien a los ciudadanos, que reciban y perciban a la intendencia como algo suyo y amistoso, no como una cosa a la que tienen que ir y ya van de mal humor porque no logran resolver las cosas y son mal atendidos. Es algo que tenemos que hacer entre todos. Y para hacer lo que queremos, tenemos que lograr transformar la intendencia desde adentro.

– Mientras tanto, van a tener que convivir con el presupuesto del gobierno saliente hasta enero del 2026, donde seguramente esté aprobado y en vigencia el nuevo presupuesto. ¿Ya están imaginando el organigrama del próximo gobierno?

Texeira Núñez- Sí. Vamos a adaptar de alguna forma este organigrama. La idea no es completarlo todo, es adaptarlo a lo que pensamos que debe ser, ya pensando en el organigrama nuevo. Lógicamente creo que lo vamos a terminar de definir una vez que estemos adentro de la intendencia y que empecemos a ver el funcionamiento. Pero ya hay alguna idea. Incluso estuvimos ayer en esta mesa hablando con Malaquina, ellos también tienen alguna idea para aportar y la vamos a recibir para tratar juntos de terminar de delinear esto.

– ADEOMS y la Intendencia acaban de firmar un nuevo convenio colectivo donde dan estabilidad por contratos permanentes a 292 funcionarios, y da la impresión que es un mensaje al nuevo gobierno. ¿Cómo está viendo estos últimos acontecimientos?

Texeira Núñez- Con muchísima preocupación. Porque creo que esto debe ser inédito en toda la República, que un gobierno que se va, además ya en medio del proceso electoral y finalizando el mismo, cuando perdió la Intendencia, termine dejándole, o pretendiendo dejarle a la Intendencia que sigue 300 designaciones directas con criterio de designación directa, político partidario, y de adhesión a la Administración, que se ha caracterizado por amontonar funcionarios en todos lados, en un desorden total. Me parece que atenta contra la voluntad de la gente de Salto y contra la operatividad de la Intendencia para cumplir con lo que la gente de Salto merece. Es un tema que tomamos con mucha seriedad porque nos preocupa.

– La última palabra es de ustedes.

Texeira Núñez- En particular, decirte algo que siento que tengo que decir. Transcurrí a través de mi vida muchas cosas. Trabajé en forma dependiente, luego en forma independiente. También empresario en el área rural, en las agremiaciones rurales de Salto y del país también. Llegó un momento en que decidí, de alguna manera, tratar de ayudar a tener un Salto mejor, pensando, sobre todo, en las generaciones nuevas. Es lo que me ha motivado a meterme en este pequeño lío, pero que lo hacemos con mucho gusto. Además, con mucha convicción. Tenemos mucha convicción del lugar a donde tenemos que llegar, hacia dónde tenemos que dirigir la Intendencia y a lo que nos comprometimos con la gente y lo que queremos lograr.

Tenemos una convicción tan firme que va a ser muy difícil de torcer. Tenemos un objetivo. La gente nos votó con un objetivo y todos los días nos da fuerza en la calle. Así que vamos a dar todo de nosotros para lograr tener una Intendencia mejor y un Salto mejor. Y ojalá nos den los cinco años para hacer transformaciones importantes.