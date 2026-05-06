Oficina Electoral Móvil atenderá en Colonia 18 de Julio

La Oficina Electoral Departamental de Salto informó que la Oficina Inscriptora Móvil atenderá el sábado 9 de mayo en la Escuela N.º 31 de Colonia 18 de Julio.

La Oficina Electoral Móvil atenderá este sábado en Colonia 18 de Julio

La Jefatura de la Oficina Electoral Departamental de Salto informó que este sábado 9 de mayo de 2026 la Oficina Inscriptora Móvil estará funcionando en Colonia 18 de Julio, con atención destinada a pobladores de la localidad y zonas cercanas.

Según el comunicado oficial de la Corte Electoral, la atención se realizará en la Escuela N.º 31 de Colonia 18 de Julio, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas.

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Durante la jornada se podrán efectuar inscripciones, renovaciones de credenciales y traslados de domicilio. Desde la Oficina Electoral se informó además que el costo de la renovación y del traslado será de $200.

Las personas interesadas podrán anotarse previamente, si así lo desean, a través de los teléfonos 099 930 559 y 098 249 266.

El comunicado fue fechado en Salto el 5 de mayo de 2026 y lleva la firma de Maximiliano Muñoz, jefe de la Oficina Electoral Departamental de Salto, y Pablo Sosa, secretario de la OED Salto.

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