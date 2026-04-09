Oficina Electoral desplegará mesa móvil en zonas rurales de Salto este fin de semana

Oficina Electoral llevará mesa móvil a Campo de Todos y Laureles este 11 y 12 de abril para inscripciones, renovaciones y traslados de credencial.



La Oficina Electoral Departamental de Salto anunció la realización de un operativo especial con oficina inscriptora móvil que recorrerá zonas rurales del departamento durante el próximo fin de semana, con el objetivo de facilitar trámites a los pobladores del interior.

Según se detalla en el comunicado oficial , la mesa móvil estará presente el sábado 11 de abril en la Escuela N° 80 de Campo de Todos, mientras que el domingo 12 de abril funcionará en el salón MEVIR de Pueblo Laureles.

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En ambos casos, el horario de atención será de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas, permitiendo a los vecinos acceder a distintos servicios sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

Durante las jornadas se podrán realizar inscripciones cívicas, renovaciones de credenciales y traslados de domicilio, trámites fundamentales en el marco del registro electoral. Desde la dependencia se informó que tanto la renovación como el traslado tienen un costo de $200.

Además, se habilitó la posibilidad de agendarse previamente a través del teléfono 098 249 266, con el fin de agilizar la atención y evitar demoras.

La iniciativa apunta a fortalecer el acceso a los servicios electorales en áreas rurales, acercando el Estado a comunidades que habitualmente enfrentan mayores dificultades logísticas para realizar este tipo de gestiones.

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