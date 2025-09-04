Oferta de calidad de Cánepa en Plazarural

- espacio publicitario -

Plazarural llevará adelante su remate número 309 este jueves con 7.808 vacunos y 600 lanares en una sola jornada, desde las 9 de la mañana. Dentro de la actividad, la firma Rubén F. Cánepa Agronegocios presenta una consignación de novillos de más de 3 años del establecimiento Don Tito en Salto, además de destacados lotes de terneros/as y vaquillonas de 1 a 2 años procedentes de Las Delicias, Salto.

El director de la firma, Francisco Cánepa, destacó que la subasta se da en un momento muy favorable para la ganadería, tanto por el clima como por el mercado: “Con las lluvias de fines de agosto y comienzos de septiembre, la primavera pinta excepcional. Estamos con un mercado que no sabemos si llamarlo normal o extraordinario, pero con precios muy firmes. La hacienda gorda está en el eje de 5,17 dólares, y los ganados pesados y bien terminados ya alcanzan 5,20 o 5,25”.

Cánepa subrayó que, si bien la oferta global de esta edición de Plazarural es reducida respecto a otros momentos del año, la calidad es un diferencial que mantiene atractivo el remate: “Los ganados que aparecen se venden. Venimos de remates con ventas totales, y aunque hoy la oferta es menor, el respaldo de una industria firme y estable genera un escenario muy positivo. Hoy conviene reponer, aprovechar los kilos baratos de invierno a días de comenzar la primavera. Lo peor es esperar y perder el pasto, porque el ganado que entra a los campos en esta época gana kilos diarios”.

El consignatario detalló que se ofrecerán 136 lotes en total, incluyendo 1.977 terneros, 577 vacas de invernada, 1.698 terneras, 624 vaquillonas 1-2 años y 958 vientres preñados, además de novillos en diferentes escalas y 384 piezas de cría.

Buen momento y perspectivas alentadoras

Consultado sobre las expectativas para el negocio ganadero, Francisco Cánepa se mostró optimista: “Es un muy buen momento para la ganadería. El clima acompaña, los precios de la hacienda gorda son firmes, y hay previsiones de que este escenario se mantenga estable por los próximos años. Con todos los astros alineados, lo que queda es cerrar los ojos, producir y aprovechar este ciclo”.

La actividad podrá seguirse en vivo por VTV Rural, DirecTV (canal 807), Cablevisión (canales 719 y 79 Flow) y a través de la web online de Plazarural, que permite participar en tiempo real.