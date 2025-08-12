Occidente en jaque: inmigración, islam y el choque cultural que no queremos ver

- espacio publicitario -

Axel Kaiser y la incompatibilidad cultural: “Europa enfrenta un reemplazo poblacional”

En una entrevista reciente, el abogado chileno-alemán Axel Kaiser sostuvo que algunas culturas, en particular el islam, son incompatibles con Occidente y su tradición de libertad individual. Kaiser, quien vivió y estudió en Alemania, afirmó que Europa atraviesa un proceso de “extinción cultural” debido a la llegada masiva de inmigrantes musulmanes desde Medio Oriente y África, fenómeno que, a su juicio, está modificando la composición demográfica y los valores de las sociedades europeas.

Según Kaiser, la raíz del conflicto es que el islam no distingue entre texto religioso y ley civil, bajo el sistema de la Sharia, lo que genera un choque con el liberalismo de origen judeocristiano. “La libertad es un producto exclusivo de la tradición judeocristiana. Ninguna otra civilización la produjo”, señaló, argumentando que el mundo islámico carece de conceptos como la igualdad natural y la dignidad humana universal.

El abogado recordó episodios históricos como la colaboración del gran muftí de Jerusalén con la Alemania nazi, y advirtió que la hostilidad hacia Occidente se mantiene. Mencionó que en países como Francia, Austria o Alemania ya existen zonas donde las mujeres no pueden vestir libremente o donde la comunidad LGTB vive bajo riesgo. Como ejemplo reciente, relató el caso de una piscina en Suiza que debió restringir el ingreso a no residentes por el acoso a mujeres.

Kaiser advirtió sobre la creciente alianza entre sectores de la izquierda occidental y movimientos islamistas, unida por un objetivo común: el antioccidentalismo. “Cuando sean mayoría, las minorías sexuales, las mujeres y los occidentales que no se sometan a sus códigos serán perseguidos”, afirmó, criticando lo que considera una “ceguera ideológica” de ciertos sectores progresistas.

Respecto a la inmigración, sostuvo que gran parte de quienes llegan a Europa provienen de estratos bajos, dependen de subsidios estatales y no buscan integrarse. Según él, la estrategia de algunos países musulmanes —financiada en parte por Arabia Saudita y otros— incluye fomentar la natalidad y la construcción de mezquitas para consolidar su presencia en Europa. “Occidente está siendo conquistado por el vientre”, sentenció, en referencia a la diferencia en tasas de natalidad.

Para Kaiser, la segunda generación de inmigrantes musulmanes suele radicalizarse aún más, desarrollando resentimiento hacia la cultura receptora. Esto se refleja en atentados cometidos por ciudadanos europeos de origen musulmán y en la persistencia de prácticas culturales cerradas al matrimonio o la integración con no musulmanes.

Como medidas, propone cerrar las fronteras a nuevas migraciones desde países islámicos, eliminar beneficios sociales a extranjeros y realizar expulsiones masivas de quienes no se integren o cometan delitos. No obstante, se mostró pesimista sobre la capacidad de Europa para adoptar políticas tan drásticas, mientras consideró que países como Argentina aún están a tiempo de prevenir el problema con controles migratorios estrictos.

Kaiser concluyó con una advertencia demográfica: “Nos estamos extinguiendo como civilización. Es un evento de extinción masiva en cámara lenta, y a nadie parece importarle”.

Aquellos que piensen que el problema del mundo Islámico es con los Judíos está muy equivocado. Para ellos todos los no musulmanes somos infieles, y por lo tanto enemigos de la ley del islam.

Antes, la influencia del islam radical o de ciertos sectores de esa cultura se limitaba principalmente a su región de origen (Medio Oriente).

Ahora, gracias a la globalización y a determinados intereses políticos, han logrado expandir esa influencia y aprovecharse de causas de otras partes del mundo que se presentan como “víctimas” de opresión (causas “victimarias”), para sumar aliados o legitimidad fuera de su territorio.

En otras palabras: ya no se quedan en su zona geográfica original, sino que usan movimientos y discursos victimistas de otros lugares para ampliar su alcance e influencia política y cultural.