Obras en avenida Trillo: mejoras viales en Salto

El Gobierno de Salto ejecuta obras en avenida Trillo con bacheo y reciclado. Anuncian continuidad en San Martín y un plan de inversión millonario.

El Gobierno de Salto avanza con trabajos de mantenimiento y mejora en la avenida Trillo, en el tramo comprendido entre las avenidas Rodó y Batlle Berres, en una zona de alto tránsito vehicular.

Las tareas que se vienen desarrollando incluyen bacheo, reciclado de asfalto y trabajos de limpieza y apertura de cunetas, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar las condiciones de la infraestructura vial.

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El encargado de Gestión Urbana, mayor (R) Sergio Acuña, informó que estas intervenciones tendrán continuidad en otros puntos estratégicos. En ese sentido, adelantó que los equipos viales continuarán trabajando sobre la avenida San Martín, desde avenida Trillo en dirección al vertedero.

“Estas intervenciones forman parte del plan permanente de mantenimiento urbano que lleva adelante el Gobierno de Salto, atendiendo a las necesidades detectadas en distintos barrios de la ciudad”, señaló el jerarca.

En paralelo, se destacó que varios equipos viales se encuentran desplegados de forma simultánea en distintos sectores del departamento, reforzando las acciones de acondicionamiento y mejora tanto en calles como en avenidas.

Desde la administración departamental también se informó que, de acuerdo a las previsiones, en el último trimestre del año comenzarán a recibirse parte de los recursos correspondientes al financiamiento a largo plazo. Esta inyección permitirá destinar más de 30 millones de dólares a un plan de obras de impacto, orientado a transformar la infraestructura urbana y mejorar la conectividad en la ciudad y el interior del departamento.

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