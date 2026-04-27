Obras avanzan en Acuña de Figueroa para mejorar tránsito

La Intendencia de Salto avanza con obras en Acuña de Figueroa, con cementado y próxima aplicación de bitumen para mejorar circulación y durabilidad.

Avanzan las obras de mejora vial en calle Acuña de Figueroa

El Gobierno de Salto continúa ejecutando trabajos de recuperación de la infraestructura vial en calle Acuña de Figueroa, en el marco de un plan de mejoras que se viene desarrollando de forma progresiva en distintos puntos de la ciudad, con foco en optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Actualmente, la empresa Bisio lleva adelante tareas de estabilización y cementado de la calzada, una etapa técnica clave que permite consolidar la base del pavimento y asegurar una mayor resistencia frente al tránsito diario y las condiciones climáticas. Este tipo de intervención resulta fundamental para prolongar la vida útil de la vía y reducir la necesidad de mantenimientos frecuentes.

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De acuerdo a lo previsto en el cronograma de obra, en los próximos días se avanzará hacia una nueva fase que incluirá el sellado de la superficie y la aplicación de la capa superficial de bitumen. Esta instancia final permitirá completar la intervención, mejorando significativamente la calidad de rodadura y brindando mayor confort tanto a conductores como a peatones.

Además, desde la Intendencia se destacó que este tipo de obras no solo apunta a la mejora inmediata de la circulación, sino que también forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento urbano y mantenimiento de la red vial, priorizando arterias con alto nivel de tránsito o que presentan un mayor grado de deterioro.

Desde el Gobierno de Salto se subrayó que estas acciones responden al compromiso de continuar fortaleciendo la conectividad urbana, garantizando calles más seguras, eficientes y en mejores condiciones para todos los salteños, en línea con una planificación que busca dar respuesta a las demandas de los vecinos.

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