Nuevo vacunatorio antigripal funcionará en la Clínica Municipal de Salto

Desde el lunes 13 de abril funcionará un nuevo vacunatorio antigripal en la Clínica Municipal de Salto, sin agenda previa y en horario matutino.

El próximo lunes 13 de abril comenzará a funcionar un nuevo vacunatorio en la Clínica Municipal de Salto, en una medida que busca ampliar el alcance de la campaña antigripal 2026 y facilitar el acceso de la población a la inmunización.

El anuncio fue realizado por el director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez; el director de Salud, Higiene y Ambiente del Gobierno de Salto, Dr. Carlos Silva; y la licenciada en Enfermería Valeria Arbiza, en representación de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

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Rodríguez destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Gobierno de Salto y la Comisión Honoraria, subrayando que la apertura del nuevo puesto de vacunación responde a la necesidad de reforzar la prevención frente a una enfermedad que puede tener consecuencias graves, especialmente en personas vulnerables.

En ese sentido, informó que ya se aplicaron más de 5.500 dosis en todo el departamento y señaló además que 30 personas del Refugio Nocturno ya fueron vacunadas. También recordó que la vacuna antigripal de este año cubre tres cepas, entre ellas H3N2, H1N1 y virus de la influenza, y que la protección comienza a generarse a partir del décimo día de aplicada.

Por su parte, Arbiza repasó los puntos que actualmente están habilitados para la vacunación en Salto. Entre ellos figuran el Centro Médico de Salto, tanto en el Centro de Agudos como en los consultorios de calle Artigas, la UBA 1 de Salto Nuevo, la UBA 7 del Cerro, la UBA 3 de barrio Uruguay, el Hospital Regional Salto y, en el interior del departamento, los puestos instalados en Villa Constitución y barrio Albisu.

Las autoridades recordaron además que las personas que estén cursando un resfrío pueden vacunarse sin inconvenientes y que la dosis antigripal puede administrarse junto con otras vacunas.

La campaña está dirigida a toda la población, tanto a través del prestador público como del privado, aunque se insiste especialmente en la importancia de que accedan a la vacuna los grupos de riesgo. Entre ellos se encuentran los mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 meses y 5 años, así como las personas que viven en hogares de larga estadía.

También se prioriza al personal policial, militar y de la educación, además de trabajadores vinculados a la ganadería y la industria láctea, debido a su exposición a virus de origen animal.

Finalmente, Silva confirmó que el nuevo vacunatorio funcionará desde el lunes 13 de abril en la Clínica Municipal, ubicada en Artigas 377, en el horario de 10:00 a 12:30, de lunes a viernes. No será necesario agendarse previamente para recibir la dosis.

El jerarca remarcó que esta incorporación forma parte de una estrategia de cercanía y prevención impulsada por el Gobierno de Salto, con el objetivo de atender temas que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la población.

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