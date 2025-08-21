back to top
Nuevo bronce para Uruguay: La Salteña Emilia Milich brilló en canotaje en los Panamericanos Junior 2025

La salteña sumó su segunda medalla en el torneo tras quedarse con el tercer puesto en el K1 500 metros femenino.

Canotaje: Emilia Milich volvió a subir al podio

La salteña Emilia Milich logró una nueva hazaña en el canotaje, conquistando la medalla de bronce en el K1 500 metros femenino con un tiempo destacado. Este es su segundo podio en los Juegos Panamericanos Junior 2025, tras el bronce obtenido en la prueba de K1 200 metros.

En la rama masculina, Matías Macho participó en el K1 1000 metros: fue quinto en su serie eliminatoria, cuarto en semifinales y cerró la final en el sexto lugar con un tiempo de 4:06.67.

Vóley playa: triunfo y eliminación

La dupla uruguaya integrada por Micael Cuadrado (Melo) y Luciano Fernández (Paso de los Toros) venció 2-0 a Chile en octavos de final, pero cayó ante Estados Unidos en cuartos, con parciales de 11-21 y 15-21.

Levantamiento de pesas

Uruguay también estuvo representado en halterofilia:

  • Bruno Ortiguera (65 kg) culminó séptimo con un total olímpico de 234 kg (105 arranque y 129 envión).
  • Carolina Román (58 kg) también fue séptima entre nueve competidoras, con un total de 151 kg (67 arranque y 84 envión).

Natación y gimnasia artística

En natación artística, el dúo Inés Cabral (Maldonado) y Martina Maizonava (Montevideo) se ubicó noveno en la rutina técnica de duetos con 198.3933 puntos.

En gimnasia artística femenina:

  • Isabela Mareko terminó 18ª con 45.500 puntos.
  • Camila Buc, de apenas 13 años, fue 22ª con 44.200 puntos.

Lo que viene

La agenda para el jueves 21 de agosto incluye:

  • Canotaje con Emilia Milich en el K1 500 metros.
  • Golf femenino con Carolina Mailos y María Paz Márquez.
  • Karate con Tomás Dota en -84 kg.
  • Patín artístico con Zaira González.
  • Atletismo con Agustín Lima en 10.000 metros y Gonzalo Gervasini en 1.500 metros.

Con este resultado, Uruguay suma 1 oro, 4 platas y 4 bronces en los Panamericanos Junior 2025.

ASU2025

🌟 MEDALLAS 🩵 🇺🇾
🥇 LUCIANO GARCÍA (SAN JOSÉ) 🚣
🥈 SARA GRIPPOLI 🥋TKD
🥈 CIRO PÉREZ (PAY)🚴‍♂️
🥈 Rugby seven masculino 🏉 (UNO DE PAY, FRANCISCO GALLO)
🥈 MANUELA ROTUNDO (Pay)
🥉 CLOE CALLORDA (MDES) 🚣
🥉 MATÍAS BATE 🥋TKD
🥉 ANGELINA SOLARI🏊🏻‍♀️
🥉 EMILIA MILICH (SALTO)🛶

Galería:

Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 21 de agosto)

PosiciónPaísOroPlataBronceTotal
1Brasil593446139
2Colombia36212885
3Estados Unidos35333199
4México21393595
5Argentina20291867
6Chile16142151
7Canadá13131844
8Cuba96924
9Venezuela5101328
10Guatemala53210
11Ecuador4101226
12Paraguay331218
13Puerto Rico33612
14Jamaica2147
15Uruguay1449
16Perú131216
17Islas Vírgenes de los Estados Unidos1203
18Trinidad y Tobago11810
19Bahamas1124
20Panamá1113
21Aruba1102
22Bolivia1012
22Islas Caimán1012
24Haití1001
25Rep. Dominicana0235
26Bermudas0213
26El Salvador0213
28Barbados0101
29Guyana0022
29Nicaragua0022
31Costa Rica0011
31Islas Vírgenes Británicas0011
