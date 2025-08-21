Nuevo bronce para Uruguay: La Salteña Emilia Milich brilló en canotaje en los Panamericanos Junior 2025

La salteña sumó su segunda medalla en el torneo tras quedarse con el tercer puesto en el K1 500 metros femenino.
Canotaje: Emilia Milich volvió a subir al podio
La salteña Emilia Milich logró una nueva hazaña en el canotaje, conquistando la medalla de bronce en el K1 500 metros femenino con un tiempo destacado. Este es su segundo podio en los Juegos Panamericanos Junior 2025, tras el bronce obtenido en la prueba de K1 200 metros.
En la rama masculina, Matías Macho participó en el K1 1000 metros: fue quinto en su serie eliminatoria, cuarto en semifinales y cerró la final en el sexto lugar con un tiempo de 4:06.67.
Vóley playa: triunfo y eliminación
La dupla uruguaya integrada por Micael Cuadrado (Melo) y Luciano Fernández (Paso de los Toros) venció 2-0 a Chile en octavos de final, pero cayó ante Estados Unidos en cuartos, con parciales de 11-21 y 15-21.
Levantamiento de pesas
Uruguay también estuvo representado en halterofilia:
- Bruno Ortiguera (65 kg) culminó séptimo con un total olímpico de 234 kg (105 arranque y 129 envión).
- Carolina Román (58 kg) también fue séptima entre nueve competidoras, con un total de 151 kg (67 arranque y 84 envión).
Natación y gimnasia artística
En natación artística, el dúo Inés Cabral (Maldonado) y Martina Maizonava (Montevideo) se ubicó noveno en la rutina técnica de duetos con 198.3933 puntos.
En gimnasia artística femenina:
- Isabela Mareko terminó 18ª con 45.500 puntos.
- Camila Buc, de apenas 13 años, fue 22ª con 44.200 puntos.
Lo que viene
La agenda para el jueves 21 de agosto incluye:
- Canotaje con Emilia Milich en el K1 500 metros.
- Golf femenino con Carolina Mailos y María Paz Márquez.
- Karate con Tomás Dota en -84 kg.
- Patín artístico con Zaira González.
- Atletismo con Agustín Lima en 10.000 metros y Gonzalo Gervasini en 1.500 metros.
Con este resultado, Uruguay suma 1 oro, 4 platas y 4 bronces en los Panamericanos Junior 2025.
ASU2025
🌟 MEDALLAS 🇺🇾
🥇 LUCIANO GARCÍA (SAN JOSÉ) 🚣
🥈 SARA GRIPPOLI 🥋TKD
🥈 CIRO PÉREZ (PAY)🚴♂️
🥈 Rugby seven masculino 🏉 (UNO DE PAY, FRANCISCO GALLO)
🥈 MANUELA ROTUNDO (Pay)
🥉 CLOE CALLORDA (MDES) 🚣
🥉 MATÍAS BATE 🥋TKD
🥉 ANGELINA SOLARI🏊🏻♀️
🥉 EMILIA MILICH (SALTO)🛶
Galería:
Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 21 de agosto)
|Posición
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Brasil
|59
|34
|46
|139
|2
|Colombia
|36
|21
|28
|85
|3
|Estados Unidos
|35
|33
|31
|99
|4
|México
|21
|39
|35
|95
|5
|Argentina
|20
|29
|18
|67
|6
|Chile
|16
|14
|21
|51
|7
|Canadá
|13
|13
|18
|44
|8
|Cuba
|9
|6
|9
|24
|9
|Venezuela
|5
|10
|13
|28
|10
|Guatemala
|5
|3
|2
|10
|11
|Ecuador
|4
|10
|12
|26
|12
|Paraguay
|3
|3
|12
|18
|13
|Puerto Rico
|3
|3
|6
|12
|14
|Jamaica
|2
|1
|4
|7
|15
|Uruguay
|1
|4
|4
|9
|16
|Perú
|1
|3
|12
|16
|17
|Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|1
|2
|0
|3
|18
|Trinidad y Tobago
|1
|1
|8
|10
|19
|Bahamas
|1
|1
|2
|4
|20
|Panamá
|1
|1
|1
|3
|21
|Aruba
|1
|1
|0
|2
|22
|Bolivia
|1
|0
|1
|2
|22
|Islas Caimán
|1
|0
|1
|2
|24
|Haití
|1
|0
|0
|1
|25
|Rep. Dominicana
|0
|2
|3
|5
|26
|Bermudas
|0
|2
|1
|3
|26
|El Salvador
|0
|2
|1
|3
|28
|Barbados
|0
|1
|0
|1
|29
|Guyana
|0
|0
|2
|2
|29
|Nicaragua
|0
|0
|2
|2
|31
|Costa Rica
|0
|0
|1
|1
|31
|Islas Vírgenes Británicas
|0
|0
|1
|1