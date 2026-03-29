Nueva zona de parrilleros y mejoras en espacios públicos

El Gobierno de Salto, a través del área de Servicios Públicos, continúa trabajando en la recuperación y mejora de espacios públicos para el disfrute de la población. En este marco, el supervisor general de Servicios Públicos, Wilson de Mattos, informó sobre la habilitación de una nueva zona de parrilleros en Costanera Sur, así como diversas intervenciones realizadas en otros puntos de la ciudad.

De Mattos destacó que esta nueva área, ubicada entre el primer y el segundo puente —denominación adoptada por los vecinos—, fue acondicionada con parrilleros, bancos e iluminación, transformando un espacio que durante años permaneció relegado. “Hoy se presenta como un lugar ideal para el disfrute de vecinos, turistas y todas aquellas personas que deseen acercarse a compartir en una zona privilegiada de nuestra ciudad”, señaló.

Asimismo, el jerarca informó sobre mejoras realizadas en Costanera Norte, particularmente en la zona de Las Cavas, donde se incorporaron letras corpóreas flotantes en el tradicional laguito. Esta intervención se complementa con la instalación de dos chorros de agua iluminados que superan los 10 metros de altura, aportando un nuevo atractivo visual y jerarquizando el entorno.

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