Gobierno de Salto, Municipio de Mataojo y OPP presentaron la nueva sala velatoria en Pueblo Quintana

El pasado martes se llevó a cabo la presentación de la nueva sala velatoria de Pueblo Quintana, en una instancia que contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, municipales y vecinos de la localidad.

La concreción de esta obra responde a una necesidad planteada por la propia comunidad, que durante años debió afrontar la despedida de sus seres queridos en domicilios particulares. En ese sentido, la vecina Karina Ferreira destacó la importancia del nuevo espacio y valoró la respuesta de las autoridades ante el planteo realizado por los habitantes del lugar.

“Era una necesidad que teníamos desde hace tiempo y hoy es una realidad. Es una obra muy importante para nuestro pueblo”, expresó, al tiempo que agradeció al municipio por otras mejoras concretadas recientemente, como obras de caminería, alcantarillas y la llegada de una ambulancia.

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Por su parte, la alcaldesa de Mataojo, Rosita Moreno, subrayó que la sala velatoria constituye un servicio esencial para la comunidad y recordó que el proyecto surgió a partir de una solicitud escrita por vecinos de Pueblo Quintana. Asimismo, resaltó el trabajo conjunto entre el municipio, la Intendencia de Salto y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), así como el compromiso de concejales y funcionarios municipales, quienes participaron activamente en la ejecución de la obra.

Moreno también hizo énfasis en la importancia de atender las necesidades del interior profundo, señalando que cada localidad presenta realidades distintas que deben ser contempladas en las políticas públicas.

El director de Descentralización, Daniel Galeazzi, destacó el valor de poder concretar obras en beneficio de las comunidades del interior y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en esa línea.

En tanto, el coordinador de Cohesión y Descentralización de la OPP, Nicolás Pereira, remarcó la relevancia de las políticas de descentralización y su impacto positivo en el desarrollo de las localidades. En ese marco, sostuvo que identificar y atender las prioridades específicas de cada comunidad es fundamental, poniendo como ejemplo la concreción de esta sala velatoria como una respuesta directa a una demanda local.

Finalmente, el secretario general del Gobierno de Salto, Walter Teixeira Núñez, reafirmó el compromiso del Gobierno departamental con las zonas rurales y destacó el trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno. En su intervención, valoró el esfuerzo de las autoridades locales y los vecinos.

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