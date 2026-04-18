Nueva Normativa de Aduanas Uruguay 2026: Guía completa de Franquicias y Compras Web

Descubre los cambios clave en el régimen de compras por internet en Uruguay a partir de mayo de 2026. Conoce el nuevo tope de 800 USD anuales, la aplicación del IVA del 22%, las excepciones para envíos desde Estados Unidos (TIFA) y cómo aprovechar la nueva flexibilidad de los tres envíos permitidos. Mantente informado con este resumen detallado para ciudadanos y compradores frecuentes.

Informe a la Comunidad: Transformación del Régimen de Compras Web en Uruguay

A partir del 1 de mayo de 2026, el escenario para las compras por internet en Uruguay experimentará un giro significativo bajo la implementación del Decreto Nº 50/026. Esta nueva normativa no solo ajusta cifras, sino que redefine la manera en que los uruguayos interactuamos con el comercio electrónico global, buscando un equilibrio entre el beneficio del consumidor y la formalización tributaria.

Un cambio en la filosofía de compra

Durante años, el sistema de franquicias permitió traer hasta tres paquetes anuales con un tope total de 600 USD sin pagar impuestos. La nueva reglamentación propone un alivio en el tope económico, elevándolo a 800 USD anuales. La gran innovación es la flexibilidad de este cupo: ya no es necesario que cada paquete sea menor a 200 USD para entrar en la franquicia; ahora, el ciudadano puede decidir si gasta sus 800 USD en un solo envío de alto valor o si los distribuye en hasta tres encomiendas a lo largo del año civil.

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Sin embargo, esta mayor libertad viene acompañada de una nueva responsabilidad fiscal: la aplicación general del IVA del 22%. A diferencia del pasado, donde la franquicia significaba «cero impuestos», ahora significa «exoneración de aranceles de importación», pero manteniendo el aporte del IVA, lo que encarecerá el costo final de los productos en comparación con el sistema anterior.

Alianzas estratégicas y exoneraciones

Un punto vital del relato normativo es el papel de los tratados internacionales. Existe una ventana de beneficio para las compras provenientes de países con los que Uruguay mantiene acuerdos comerciales específicos, siendo el más relevante Estados Unidos a través del marco TIFA (Trade and Investment Framework Agreement). En estos casos, es posible quedar exonerado incluso del pago del IVA, siempre y cuando las tiendas internacionales y plataformas de e-commerce realicen un registro formal ante la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.

El Régimen Simplificado: El respaldo del 60%

Para quienes superen los 800 USD anuales o realicen más de tres envíos, el sistema mantiene el Régimen Simplificado como una válvula de escape. Este permite seguir importando artículos de hasta 800 USD por vez, sin límite de cantidad de envíos anuales, abonando una tasa única y cerrada del 60% sobre el valor de la factura. Es la opción ideal para quienes ya agotaron sus beneficios de franquicia pero desean continuar adquiriendo productos del exterior de forma ágil.

Conclusión

¿Podemos decir entones que todas las compras en TEMU y otros portales de China sufrirán un aumento del 22%(tasa actual para el IVA) y que, por el momento, sólo las compras realizadas en Estados Unidos estarán exentas de IVA?



No, ya que sólo es parcialmente correcto, pero con matices muy importantes que han surgido en la reglamentación final del Decreto Nº 50/026.

Validación punto por punto para que no tengas sorpresas al momento de comprar:

1. Compras en China (Temu, AliExpress, etc.)

Correcto. Efectivamente, las compras que provengan de China (y cualquier país sin acuerdo comercial con Uruguay) pasarán a pagar el 22% de IVA de forma obligatoria. Ya no existirá la «franquicia 0%» para estos orígenes. Este es el motivo por el cual en la prensa se le ha apodado como el «Impuesto Temu«.

2. Compras en Estados Unidos

Ojo aquí. No es automático que todas las compras de EE. UU. estén exentas. El decreto establece que para no pagar IVA bajo el acuerdo TIFA:

El origen debe ser EE. UU. (esto se mantiene).

(esto se mantiene). Requisito de Registro: Los vendedores (ej. Amazon, eBay) o las plataformas digitales deben estar registrados ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) de Uruguay .

Los vendedores (ej. Amazon, eBay) o las plataformas digitales ante la . Si el vendedor no se registra: Aunque el paquete venga de Miami, si la tienda no hizo el trámite de registro en Uruguay, deberás pagar el 22% de IVA.

3. Origen vs. Procedencia

Muy importante. La Aduana controla la procedencia y el vendedor. Si compras en una tienda china (como Temu) pero el paquete hace escala en EE. UU., sigue considerándose una compra a China y pagará IVA. Para estar exento, el vendedor debe ser estadounidense y estar registrado.

Resumen de validación

Tu afirmación Estado Detalle clave Aumento del 22% en portales de China Correcto Es el cambio principal para frenar el aluvión de paquetes asiáticos. EE. UU. está exento de IVA Incompleto Solo si la tienda está registrada ante la Aduana uruguaya. Verificar origen antes de comprar Correcto Es fundamental confirmar con tu courier qué tiendas ya están «validadas» para la exoneración.

Dato extra: Recuerda que si compras un «Obsequio Familiar» (debidamente acreditado según la norma), este también podría estar exento de IVA, independientemente del país.

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