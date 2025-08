Nueva etapa en Salto: “Núñez nunca lo deja a pie”

- espacio publicitario -

Con la inauguración de su nuevo local en Salto, a pocos metros de La Gaviota, la empresa Núñez reafirma su compromiso con Salto y proyecta una nueva etapa de crecimiento.

Esta mudanza se da en un año especialmente simbólico: el próximo 19 de setiembre se cumplen 60 años de la fundación de Núñez Transporte y Turismo.

En diálogo con El Pueblo, su fundador Diomar Gregorio Núñez, el gerente de la agencia local Juan Laxague y su hijo Bruno Núñez compartieron reflexiones sobre la historia, el presente y el futuro de una de las firmas más representativas del transporte nacional.

«Vivimos para atender lo mejor posible a la gente»

Diomar Núñez, fundador de la empresa, fue claro al expresar el significado de este nuevo paso:

“Es un paso más, importante, en una ciudad importante. Salto es la más importante del interior del país. Es una ciudad que queremos mucho y que nos ha dado mucho. Nuestra intención es dar lo mejor que podamos cada día.”

Sobre el nuevo local, destacó que:

“Le da al cliente más comodidad, hay más espacio. Además del pasaje y la encomienda, ahora tenemos departamento de carga, lo que nos permite concentrar más los bienes de la empresa acá en Salto. Será mucho más funcional.”

Consultado sobre las expectativas, subrayó:

“Nuestros usuarios necesitan cada día un mejor servicio. Es un compromiso que tenemos desde siempre. Nuestros clientes son la razón de nuestra existencia.”

Al ser preguntado por la clave para mantenerse vigente, respondió sin dudar:

“Trabajar todos los días con la mayor honestidad posible, cuidar a nuestros clientes. La empresa tiene un eslogan: ‘Núñez nunca lo deja a pie’ y es porque, aunque alguien no tenga dinero, no se queda a pie. No es nada extraordinario, es una obligación como ciudadanos.”

Con visible emoción, recordó también lo que representa este día:

“Es muy lindo, porque me dio la oportunidad de saludar a muchos amigos, algunos que hacía más de 30 años que no veía. Conocer nueva gente de Salto y compartir este momento tan hermoso es muy agradable.”

“Un día de fiesta para todo Núñez Salto”

Juan Laxague, gerente de la agencia en Salto, describió cómo se prepararon para esta etapa:

“Teníamos muchas ganas de mudarnos. Apenas supimos que se concretaría, empezamos a planificar, mover cosas, organizar. Hoy ya estamos instalados.”

La presencia de Diomar en la inauguración fue especialmente significativa:

“Es un día muy especial. Tenerlo acá con casi 89 años, con toda su familia, es un lujo. Tiene mucho para enseñar. Para nosotros es un día de fiesta.”

Sobre la operativa del nuevo local, indicó:

“Sabemos que para algunos les queda un poco más lejos, pero vamos a generar vínculos para acercarlos. También será más práctico para los turistas. Es un hermoso local, y todo va a ser más fluido.”

Laxague también destacó la vocación de servicio:

“Apoyamos a muchos emprendedores con una tarifa económica. Sabemos que en tiempos difíciles eso marca la diferencia. Vamos a apostar fuerte al tema de pasajes y a captar más pasajeros. Ponemos lo mejor de nosotros.”

“Papá y mamá son los creadores de todo esto”

Bruno Núñez, hijo del fundador, emocionado por el momento, compartió el valor familiar detrás del emprendimiento:

“Papá viene de una familia muy humilde. Era el menor de diez hermanos. Con 17 años empezó lavando copas en un café de Onda y a los tres meses ya era ayudante mensajero. Así comenzó todo.”

Pero no dudó en señalar que el motor fue doble:

“Sin ninguna duda hubiera sido imposible sin mamá. Mientras papá salía a luchar, mamá nos criaba, aguantaba el hogar, siempre apoyando. Era quien le decía: ‘Si te parece, dale para adelante. Y si errás, no importa’. Ella fue un pilar hasta el año pasado.”

Bruno también reflexionó sobre lo que significa llevar adelante la empresa:

“Para nosotros es una gran responsabilidad. En estos 60 años transportamos más de 45 millones de personas y miles de millones de paquetes. Eso da orgullo, pero también implica pensar en mañana, estar siempre haciendo.”

Y agregó con convicción:

“Voy a pecar de arrogante, pero lo digo convencido: no existe una empresa de transporte con la calidad de funcionarios que tiene Núñez. Esa es la base de todo.”

Finalmente, agradeció a la comunidad salteña:

“Esto es para los salteños. Para compartir con todos ustedes. Es un orgullo que nos acompañen.”