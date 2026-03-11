Nueva edición de Uruguay Impulsa

Gobierno e intendentes aceitan los mecanismos para el otoño

El programa de empleo temporal, heredero de los «Jornales Solidarios«, se encamina a una nueva etapa en este 2026. Tras una reunión clave en la Torre Ejecutiva, el intendente Albisu junto a su pares de Paysandú y Canelones, y el Poder Ejecutivo coincidieron en la necesidad de lanzar los llamados a la brevedad. La intención es que las cuadrillas estén operativas para las tareas de limpieza del barrido otoñal, un servicio que se ha visto particularmente resentido en nuestra ciudad.

Un acuerdo unánime por el trabajo

Este martes, la Torre Ejecutiva fue el escenario de un encuentro fundamental para las políticas sociales del año. Representantes del Congreso de Intendentes se reunieron con las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Entre los presentes estuvieron Nicolás Olivera de Paysandú, presidente del Congreso, Francisco Legnani de Canelones y el intendente de Salto, Carlos Albisu, ambos en su condición de vicepresidentes.

- espacio publicitario -

La postura de los jefes departamentales fue clara y uniforme. Todos los intendentes del país entienden que el programa es una herramienta indispensable para sus territorios. Consideran que no hay mejor política de contención social que la generación de un puesto de trabajo genuino. El gobierno nacional comparte este diagnóstico y ya dio luz verde para avanzar con el proyecto.

La meta puesta en la temporada de otoño

El tiempo apremia y las intendencias quieren tener a la gente en la calle lo antes posible. Nicolás Olivera, como presidente del Congreso, subrayó que el objetivo es que el sistema funcione en los meses de otoño. Esta época es crítica para las intendencias y los municipios debido a la acumulación de hojas y la necesidad del mantenimiento urbano. Las tareas de barrido, limpieza y desmalezamiento son el destino principal de estos trabajadores.

Para lograr este calendario, el mecanismo de selección ya se encuentra predefinido por las experiencias de años anteriores. La idea es realizar los llamados de forma rápida para adjudicar los cupos sin demoras burocráticas. Aunque todavía no se confirmó la cifra exacta, se toma como base la última edición que empleó a 5.500 personas. La continuidad del programa permite que la estructura administrativa ya esté lista para operar.

Cambios y ajustes en la nueva ley

El programa Uruguay Impulsa nació bajo la administración de Yamandú Orsi con algunas variantes respecto a los viejos jornales. En esta oportunidad, se están analizando qué aspectos funcionaron bien y cuáles requieren una corrección técnica. El diálogo entre la OPP y el Ministerio de Economía es constante para cerrar los números finales del presupuesto. Se requiere la redacción de un proyecto de ley que ya estaría en una fase muy avanzada.

Uno de los puntos a definir es la duración de los contratos y la carga horaria mensual. En ediciones previas se pasó de un sistema de quincenas a una modalidad de trabajo mensual. La distribución de las vacantes seguirá criterios objetivos de desarrollo y vulnerabilidad. Se tomarán en cuenta los niveles de desempleo y la población de cada departamento para el reparto de cupos.

Preocupación por el panorama industrial en el litoral

A pesar del optimismo por el plan de empleo público, el clima en el litoral uruguayo es de cautela. La situación laboral en departamentos como Paysandú atraviesa un momento sumamente complejo. El cierre temporal de plantas industriales y frigoríficos ha puesto en alerta a todas las autoridades regionales. Existen cientos de trabajadores que hoy dependen exclusivamente del subsidio por desempleo.

El intendente Olivera fue tajante al describir la realidad de las empresas locales en el norte. “No nos recuperamos de una que caemos en otra”, sentenció al referirse a las dificultades de sectores como el pórtland y la maltería. La pérdida de rentabilidad en la faena de ganado es otro de los puntos que asfixia a los frigoríficos medianos. Según el jerarca, las empresas pierden dinero con cada animal procesado, lo que vuelve la situación insostenible.

Gestiones ante el Ministerio de Industria

Ante este escenario, se iniciaron gestiones directas con la ministra Fernanda Cardona para buscar soluciones de fondo. Los representantes del litoral plantean la necesidad de instrumentos financieros que devuelvan competitividad a la industria. Entre las propuestas figuran el aumento de la devolución de impuestos a las exportaciones y la baja de aportes patronales. Se busca un plan de rescate urgente para evitar que más familias queden sin sustento.Mientras se negocian estas medidas estructurales, el programa Uruguay Impulsa aparece como un paliativo necesario. No soluciona el problema de fondo de la industria, pero ofrece un respiro económico a los hogares más golpeados. Para Salto y los departamentos vecinos, la confirmación de estos cupos es una noticia que genera alivio inmediato. El compromiso del gobierno es que el trabajo empiece a verse en las calles antes de que termine la estación.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1nrv