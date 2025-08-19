Fiesta de la Nostalgia 2025 en Salto: una fiesta para todos los gustos

El próximo 23 y 24 de agosto, Salto vivirá una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Nostalgia 2025, con una amplia oferta de espectáculos, gastronomía y diversión en distintos puntos de la ciudad y las Termas del Daymán.
Calendario de actividades para este fin de semana
Complejo Ayuí – 21:00
DJ Néstor Racedo y Mario Goldmann animarán la pista. Habrá patio de comidas, premios y sorteos. Entradas anticipadas en Branca e Himalaya.
Le Park – 21:00
Show en vivo con A Plena Samba. Entradas incluyen propuestas gastronómicas y mesas variadas.
Discotecas
- Porco Negro – Sábado 23: Hernán y Champions Liga en vivo.
- Lado B – Domingo 24.
- La Bambola – Karibe con K.
Entradas anticipadas en Himalaya y Red Tickets.
Hotel Horacio Quiroga – 21:00
Cena buffet con amplia variedad de entradas, platos principales, guarniciones y postres. Canilla libre de bebidas, menú infantil, opciones para veganos, celíacos y diabéticos, además de música en vivo, discoteca y sorteos. Reservas al 473 34411.
Pizzería Trouville Centro – 21:00
Show en vivo de Polo Ayala, menú a la carta. Reservas al 473 37552.
Termas del Daymán
- Plaza Tierra de Campeones (15:00 a 18:00): Primera edición del Juego de la Silla, con premios y sorteos. Inscripciones $100 al 094 890 594.
- Restaurante This Time (21:00): Show en vivo de Joselo Melo con parrilla, chivetería, barra de tragos y pizzería. Reservas al 098 666 603.
- Pizzería Trouville Daymán (21:00): Show de Ámbar y su grupo, con entrada, plato principal y postre. Reservas al 473 26572.
- Hotel Solar del Acuario (21:00): Cena con música en vivo a cargo de Angelina la Cantante. Reservas al 473 69206.
- Hotel Los Naranjos (21:00): Show de Luciano Castro, cena completa y discoteca con canilla libre. Reservas al 091 370 100.
- Panchería El Chifle (21:00): Música en vivo con Lizzy JM y Seba K, sala de juegos y amplia carta gastronómica. Reservas al 099 407 313.
- Restaurante y Parrillada El Galpón (21:00): Show de Emiliano (ex A Plena Samba). Reservas al 098 964 314 / 099 443 388.
- Restaurante Lo de Torres (21:00): Música en vivo con El Bocha Sánchez y propuestas de pastas, minutas y parrilla.
Con esta grilla de actividades, la Fiesta de la Nostalgia 2025 en Salto promete una velada inolvidable, donde la música, la gastronomía y el encuentro social serán los grandes protagonistas.