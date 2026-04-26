Noche de boxeo en Pueblo Belén y preparativos para el Campeonato del Norte

Crónica de la velada boxística en el Club Boycuagym de Pueblo Belén. Conoce a los ganadores y los detalles del próximo Campeonato del Norte el 11 de julio.

El pasado sábado 18 de abril, Pueblo Belén vivió una destacada velada boxística. El evento contó con la organización de Juan Zunini y Janny Acosta, representantes del Gimnasio Boycuagym, junto al instructor Gustavo Benítez. La jornada tuvo además la presencia especial de Roberto Machado, reconocido entrenador y kinesiólogo.

Resultados y protagonistas de la jornada

Los combates se desarrollaron en las instalaciones del Club Boycuagym, donde el público pudo disfrutar de una serie de enfrentamientos entre diversos exponentes de la disciplina. La cartelera estuvo integrada por los siguientes cruces:

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Fotos: Janny Acosta

Federico Siznandez frente a Marcelo Niz.

Alicia de los Santos ante Valentín Alvez.

Lucio Raquel contra Ismael Rosa.

Cristian Martínez frente a Bautista Jorge.

Participación de Gonzalo Gómez.

El cierre de la noche estuvo marcado por la gran pelea entre Marcelo Moreira y Mario Suárez.

Próxima cita: Campeonato del Norte

La actividad boxística en la localidad no se detiene. Muchos de los boxeadores que participaron en esta velada volverán a presentarse en Pueblo Belén el próximo 11 de julio.

En esa fecha se llevará a cabo el Campeonato del Norte, evento que cuenta con la organización del instructor Rafael Sosa Pintos (Locomotora Box), Boycuagym y Gustavo Benítez. Esta importante competencia estará bajo la fiscalización de la CUBAP.

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