No se sostiene un gobierno con discursos y titulares panfletarios

Críticas al gobierno de Orsi por falta de rumbo, centralismo y escasa atención al norte; reclaman medidas concretas y mayor desarrollo para Salto.



Presidente de la Junta Departamental de Salto

Periodo 2025-2026

Bancada CORE

Partido Nacional



Hace pocos días que se comienza a transitar el segundo año de Gobierno de Yamandú Orsi a nivel nacional y el sentimiento es a poco donde “la revolución de lo simple” no es un argumento para gente que entendió necesario un cambio de rumbo, donde claramente vemos un Frente Amplio con rispideces notorias a nivel público por la conducción del gobierno, notoriamente hermético con el manejo de las relaciones internacionales y un Presidente de la mesa política representativa del gobierno con un discurso, a mi entender, desconectado de la realidad.

Hablar de “gestiones exitosas” (haciendo referencia al gobierno nacional y departamental de Montevideo) o que “cuesta entender” porqué esas gestiones no tienen mayor respaldo popular es desconocer la inteligencia del electorado, de la gente que ve un Gobierno pasivo en la toma de decisiones, acostumbrado a anunciar mucho y concretar poco, doctrinario a ultranza defendiendo cuestiones según la óptica ideológica donde el concepto de derecha o de izquierda adquieren valor y da autoridad para calificar a unos de buenos y otros de malos, totalmente reformista, confrontativo con lo antes hecho en otras administraciones y demasiado centralista.

Me detengo en ese punto: Salto y la región norte del país.

Nadie puede dudar de que el norte está fuera de las prioridades del Gobierno Nacional, donde, una vez más se ajusta el bolsillo en descuentos que vaya si serán importantes para nuestra gente como lo es el IMESI a los combustibles, donde, además se aumenta el valor del mismo un 7% más, donde en reiteradas oportunidades desde los Ediles de la Junta Departamental se ha pedido instancias con UTE, Banco República y otros organismos para poder sostener determinados beneficios como la tarifa diferencial para el norte en épocas de olas de calor, por ejemplo.

Al margen de no compartir el rumbo nacional de este Gobierno que a mi entender, no lo tiene claro, soy parte de una fuerza política apegada al Estado de Derecho y a garantizar la gobernabilidad porque los problemas macro de las personas no tienen banderas partidarias, el Uruguay es uno solo y en donde creo que el sistema político todo tiene que ser responsable y sin ánimo de quitarle responsabilidad a la oposición (de la cual soy parte a nivel nacional), el Gobierno tiene un debe aún mayor porque ganaron anunciando ser mejores, ganaron anunciando la rebaja en la pobreza infantil, en reducir y garantizar dignidad a las personas en situación de calle que lamentablemente sigue en aumento, en no seguir ahorcando tributariamente a la gente, quedan 4 años en curso, aspiramos a que ese rumbo se concrete y dejemos los discursos panfletarios.

En ese contexto nacional está inmerso nuestro departamento donde hay prioridades inminentes que este año se concreten con un presupuesto que ya está aprobado y para el cual, dicho por el Intendente Carlos Albisu será totalmente volcado a Salto, a nuestras calles, al problema estructural que tenemos, a la demanda importante de desarrollo y empleo para nuestra gente. Son algunos de los temas que generan ansiedad para quienes estamos de este lado, buscando concreción y dejar en 2030 un mejor departamento.

Esperemos que así sea.

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