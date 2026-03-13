No es torpe para elegir; Pegada de Parque Solari: lo sumará a Rafael Paiva

El anuncio surgió desde Parque Solari a través de su página oficial en Internet. Un anuncio con nombre propio: el de RAFAEL PAIVA (31 años). El golero oriundo de Bella Unión será uno más en Uruguay, jugando en la Divisional «B» del Campeonato del Interior, pero a la hora del Campeonato Salteño engrosará las filas de uno de los dos equipos que llega desde la B. En el caso de Parque Solari obtuvo el primer ascenso al cabo de las 16 fechas del acumulado, hasta que llegaría el turno de Almagro para alcanzar el segundo escalón y ser uno más en la «A» en la temporada que se iniciará el 26 de julio. Si del «Rafa» Paiva se trata, supo de tiempos en El Tanque primero y en Arsenal después. No fue del todo válido el nivel de producción en Arsenal, a tal punto que resignó la titularidad. En más de una ocasión fue tentado para integrar selecciones salteñas, pero optó por la roja de Bella Unión jugando el Campeonato del Litoral.

UN NIVEL QUE NO LE FALTA

De lo que no hay dudas: Parque Solari produce el retorno de un arquero de jerarquía. En el año del ascenso, los parquenses supieron de Guzmán Aranda, cuyo pase pertenece a Ferro Carril. De hecho Guzmán, será uno de los goleros de la franja en esta temporada, incluyendo compromisos de altísima exigencia: del Torneo del Interior primero, al Campeonato Salteño después. Para Parque Solari, objetivo en el punto de partida: sostenerse en la «A». Segundo objetivo: ser uno más entre los mejores ocho equipos que serán protagonistas en los play off.

- espacio publicitario -

El rechazo acumulado: «Mauro Melo no encaja en el fútbol salteño»

Lo sucedido con Mauro Melo el sábado pasado cuando se jugó la primera fecha de la Divisional «B», realmente no pasó de largo. El árbitro artiguense fue agredido cuando agonizaba el duelo entre Deportivo Artigas y El Tanque. Obviamente que Melo denunció el hecho y será el Tribunal de Penas quien determine la sanción y en qué medida El Tanque puede asumir la defensa del jugador Dany Miranda. Casi que fue inevitable en tanto, el ámbito de las redes sociales, para que no fueran pocos los que descargaron el furioso cuestionamiento a Melo y no son pocos los que coincidieron en que «Mauro Melo no encaja en el fútbol salteño». Algunos calificativos no son reproducibles, pero esa exposición argumental ganó espacios. ¿De qué se acusa al árbitro artiguense? 1) no tiene «cintura» para tener una relación más o menos«pacífica» con los jugadores. 2) jugadores que admiten que «cae en falta de respeto y termina siendo provocador».

3) No se desconoce que tiene aptitudes técnicas y personalidad, «pero se bandea en eso de permitir más de un exceso y entonces los partidos se le terminan yendo de las manos»

NO ES LA PRIMERA VEZ

Tras el partido entre Deportivo Artigas y El Tanque y sobre todo al paso de los días, no faltaron rescates de partidos en que el arbitraje de Mauro Melo, impactó sin más trámite, por ejemplo en el último partido afrontado por Ferro Carril y Ceibal. En aquella ocasión, Ceibal agotó el cargador, para censurar la actuación de Mauro Melo. En alguna medida la interrogante se plantea: frente a esos antecedentes puntuales y otros también, qué postura del Colegio de Jueces en el futuro inmediato. Desde hoy se pone en marcha el Campeonato Salteño en Divisiones Juveniles y la designación de Mauro Melo, simplemente no aparece. La duda es si se trata de una señal….o no tan así.

Lejanía de salteños; Allavena el campeón

La verdad sea dicha: sin respuesta de Salto Uruguay y Juventus en la zona play off del Campeonato del Litoral Norte de Básquetbol. Lejanía de los dos. Ninguna victoria. Todas fueron derrotas. Un contraste real con lo que Ferro Carril generó en la edición pasada. De última, Centro Allavena de Paysandú resultó campeón invicto, volviendo a vencer a Centro Pelotaris de principio, para quedarse con la festiva recompensa final.

Centro Allavena 73 Centro Pelotaris 61

El goleador del partido fue Daniel García Valdivia con 29 puntos.

Arbitraron: Andres Laule, Martin Feensnd y Guillermo Abreu

Consejo Único Juvenil: La hora de empezar

Hoy viernes en campo de juego de Universitario, el partido de Sub 16, marcará el inicio de los Campeonatos Salteños en Sub 16 y Sub 18, enmarcados en el Consejo Único Juvenil.

La fecha se prolongará el sábado, domingo y martes. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar partido a partido, el fútbol que se viene. Palpitaciones puntuales a nivel clubista, más allá de la resonancia que supone la selección Sub 18, como una más entre los mejores de la categoría en el Campeonato del Interior.

————————————————–

CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 1° FECHA, APERTURA.

VIERNES 13/03/2026.

UNIVERSITARIO.

20 hrs. Peñarol – Universitario. Sub. 16. Árbitros: Alexander Moreno, Jhon Asencio, Diego Artave.

SÁBADO 14/03/2026.

R. ARAUJO.

17:30 hrs. Chaná – F. Carril. Sub. 16. Árbitros: José de los Santos, Jonathan Guglielmone, Edgar Artave.

NACIONAL.

18:30 hrs. Nacional – Gladiador. Sub. 16. Árbitros: César Loetti, Ricardo González, Ivo Moreira.

C. AMBROSONI.

17:30 hrs. R. Plate – S. Uruguay. Sub. 16. Árbitros: Pablo Almirón, Luciana Pereira, Juan Suárez.

DOMINGO 15/03/2026.

PQUE. POLICIAL.

15 hrs. S. América – Ceibal. Sub. 16. Árbitros: Robert Aguirre, Andrés Píriz, Gimena Rodríguez.

17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Andrés Píriz, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez.

CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 1° FECHA, APERTURA.

MARTES 17/03/2026.

MERAZZI.

21 hrs. Chaná – F. Carril. Sub. 18. Árbitros: Robert Aguirre, Gimena Rodríguez, José Ramallo.

NACIONAL.

20 hrs. Nacional – Gladiador. Sub. 18. Árbitros: Mauricio Revuelta, Alexander Moreno, Catalina Fernández.

UNIVERSITARIO.

20 hrs. Peñarol – Universitario. Sub. 18. Árbitros: Nicolás Castaño, Cristian Masseroni, Jonathan Guglielmone.

C. AMBROSONI.

19:30 hrs. R. Plate – S. Uruguay. Sub. 18. Árbitros: César Loetti, Ricardo González, Lorena Machiavello.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6v6e