Negocios por lana con moderada operativa

Con predominio de negocios por lanas Merino Australiano, las últimas jornadas reflejaron un moderado movimiento comercial a nivel interno en nuestro país.

Es así que el Secretariado Uruguayo de la Lana informó que según la información recabada por la institución, los negocios concretados fueron los siguientes: En lana Merino, se destaca la venta de 90.000 kg. correspondiente a varias zafras, lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS. Con diámetro promedio de 18.6 micras y rendimiento al lavado de 79,8%, negocio concretado a US$ 6,25 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con un plazo de pago de 90 días. Además, 4.000 kg. de un lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 18.2 micras y rendimiento al lavado de 80,5%, negocio en US$ 6,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con 60 días de plazo para el pago. También 4.500 kg., lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 18.6 micras y rendimiento al lavado de 78,0%. Precio de venta US$ 5,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, 60 días de plazo para el pago. 2.500 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación Orgánica. Con diámetro promedio de 19.0 micras y rendimiento al lavado de 80,5%, precio de venta US$ 5,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con 45 días de plazo. Lote de 8.000 kg., acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 19.2 micras y rendimiento al lavado de 79,7%, precio de venta US$ 4,80 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, 90 días de plazo.

Lote cruza con Merino, 10.000 kg. acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio 22.2 micras y rendimiento al lavado de 77,1%, precio de venta US$ 3,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos y 90 días de plazo.

Lote Ideal de 6.000 kg., acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 22.5 micras y rendimiento al lavado de 85,0%. Precio de venta US$ 3,30 el vellón y US$ 1,00 los subproductos y 45 días de plazo.

A nivel internacional, transcurre la segunda de tres semanas de receso anual de subastas en Australia y las mismas se volverán a retomar el martes 19 de agosto.