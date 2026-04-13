Nadie le pega a Michael Jackson

Expectativa por “Michael” crece con Jaafar Jackson, preventa fuerte y polémicas fuera del guion, perfilando un posible éxito global en taquilla.

Una buena parte de los que NO han visto el biopic del ídolo del pop hasta este momento, dicen que Jaafar Jackson es igualito a su tío Michael Jackson y que su actuación, va directo a deslumbrar y a ganar todos los premios posibles. Como no me invitaron a las funciones de prensa no puedo confirmarlo pero con lo poco que vi de la peli, me animo a decir que pecamos un pelín de falta de memoria.

En cada ciudad más o menos mediana, debe haber uno o varios imitadores de Michael Jackson. Algunos, asombrosamente similares al rey del pop en apariencia física, en movimientos eléctricos y ni hablar en la voz aguda que lo hizo tan singular. Michael Jackson debe ser una de las leyendas musicales más imitadas de la historia. Que el hijo de Jermaine Jackson haya sido el elegido para representarlo en el biopic “Michael” es una decisión lógica de la producción que está bajo el control del clan Jackson y que no sorprende. Cualquier actor que hubiera sido considerado para representar a Michael, hubiera causado la misma o mejor impresión que el sobrino. Siguiendo el camino de las especulaciones, que por cierto, no lleva a ningún lado, podríamos decir que el propio Jermaine Jackson pudo haber interpretado a su hermano Michael, si este hubiera llegado a viejo y que su hermana Janet Jackson, también pudo representar los cambios femeninos que experimentó su hermano. Los Jackson Family eran tan parecidos entre sí, que bien pudieron aparecer en la película si así lo hubieran querido, al cabo que son casi dueños de los derechos.

- espacio publicitario -

Todo este discurso especulativo queda de lado cuando se confirma que la película de “Michael” está en camino de convertirse en uno de los batacazos de la taquilla del 2026 y si me apuran, de lo que va del siglo, en un momento crucial para el sostenimiento de las salas del cine, “Michael” está llamada a ser, lo que las pantallas estaban necesitando desde hace mucho, un éxito fuera de control. Lo digo porque en muchos países, se ha iniciado la preventa de entradas y algunas de las funciones ya se reportan como llenas, aún faltando días para el estreno. En Montevideo se pueden conseguir entradas sin descuento por $490 y si las quieres VIP, se elevan a $740. Un subidón llamativo por tratarse de quien se trata. Lo que demuestra que Michael Jackson, incluso muerto, sigue convirtiendo todo lo que toca, en oro.

Serán hordas de personas las que harán filas en el mundo para ver la película porque más allá de sus polémicas personales, es difícil no reconocerle a Michael que fue una anomalía del universo artístico y que deslumbró a millones con sus movimientos y sus singularidad vocal. Pero también se ganó un primerísimo lugar, en el limbo de los performances audiovisuales que hoy por hoy, siguen siendo referencias.

Ahora, los que quieran ver la película por morbo y ver qué se dirá sobre la pederastia en la que se vio involucrado, les debo decir que se van a desilusionar porque esa parte quedó fuera por un tema legal. Michael Jackson antes de morir, llegó a un acuerdo legal y económico con su demandante, en el cual se estableció que ninguna de las partes, volvería a mencionar el tema de forma pública. Ese acuerdo le costó a Michael Jackson 15 millones de dólares, los mismos que le costó al Clan Jackson, volver a filmar el tercer acto de la película, que originalmente hablaría del tema pederastia pero que luego de filmada la película, se acordaron que no podían hacerlo. Con este pequeño descuido, se confirmó que nadie le puede pegar al rey del pop. De cualquier modo, esos 15 millones, serán chirolitas para lo que los productores pretenden ganar con este blockbuster.

He visto varias escenas y no dudo que la historia nos emocione hasta los lagrimones pero dejo constancia de mi inconformidad con el maquillaje y la peluquería de la película, que les ha quedado falseta y exagerada. Eso de ver a Domingo Colman y a otros personajes, con peluca y maquillados como muñecos negros de Mattel, no pega con la imagen histórica de los Jackson Five y sus pelos afros naturales, que tanto me cautivó en su momento.

Aún así, después de terminar de escribir esta columna, iré a ver si todavía quedan entradas para “Michael” en la preventa, lamentando profundamente que Uruguay no tenga IMAX. Just beat it!

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5t1i