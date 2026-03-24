Mutti cuestiona información brindada por Vivienda en comisión y advierte sobre “expectativas sin sustento”

La edil Manuela Mutti se refirió a las respuestas brindadas por la directora de Vivienda de la Intendencia de Salto, María Eugenia Almirón, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, señalando inconsistencias y manifestando preocupación por la información presentada.

Según explicó Mutti, la consulta surgió en el marco del análisis presupuestal departamental, instancia en la que Almirón expuso diversos planes, proyectos y propuestas vinculadas al área de vivienda.

En ese contexto, los ediles solicitaron precisiones sobre cuáles de esas iniciativas serían ejecutadas con recursos propios de la Intendencia.

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“Nosotros veníamos de la etapa presupuestal del departamento, donde habíamos recibido el informe de la directora de vivienda, en el que expuso un montón de planes y proyectos. En un momento le preguntamos cuáles de esos planes se realizaban con recursos propios de la Intendencia, como ha ocurrido en otros gobiernos”, señaló Mutti.

La edil recordó experiencias anteriores, como el denominado “Plan de Vivienda Digna”, en el que se combinaban recursos municipales y convenios con otros organismos. Sin embargo, la respuesta obtenida en la comisión generó inquietud.

“Ella nos contestó que ninguna de las cosas que nos había informado durante tres horas eran llevadas adelante por la Intendencia y que incluso no existía ningún acuerdo. O sea, nos estaba informando planes del gobierno nacional”, afirmó.

La edil indicó que esta situación encendió una alerta dentro de la bancada, ya que algunos de los planteos ya eran conocidos a partir de gestiones realizadas ante el Ministerio de Vivienda. En ese sentido, recordó que ediles habían mantenido reuniones en Montevideo para interiorizarse sobre los recursos asignados a Salto y las políticas previstas.

“Sabíamos de algunas iniciativas que iban hacia el departamento y que se estaban impulsando a través de mesas interinstitucionales de políticas sociales, incluso con una submesa de vivienda en Salto. Pero muchas de las cosas que se mencionaron en la comisión las desconocíamos”, explicó.

Ante estas dudas, la edil señaló que se realizaron consultas directas a autoridades del Ministerio de Vivienda, particularmente al referente regional Pablo González, quien confirmó que gran parte de lo expuesto no estaba formalizado.

“Nos enteramos que la mayor parte de las cosas que informó Almirón no solo no tenían convenio con la Intendencia, sino que muchas ni siquiera estaban confirmadas. Eran conversaciones”, sostuvo.

En esa línea, Mutti expresó su preocupación por el impacto que este tipo de información puede generar en la población, especialmente en familias en situación de vulnerabilidad.

“Se informa en un ámbito público cosas que no son certeras, que generan expectativas en la gente. Si le decís a una familia que va a ser realojada o que va a tener una vivienda nueva, no estás hablando de ladrillos, estás hablando de esperanzas”, enfatizó.

A partir de esta situación, la edil indicó que se solicitó la presencia del referente regional del Ministerio en Salto, con el objetivo de clarificar cuáles son las políticas efectivamente aprobadas y en proceso de ejecución.

“Le pedimos que viniera a Salto a explicitar qué cosas sí estaban acordadas, existiera o no convenio con la Intendencia, pero que fueran políticas concretas del Ministerio. Esa información luego la trasladamos desde nuestra banca”, agregó.

Asimismo, también se promovió una instancia informativa a nivel partidario, con el fin de que todos los ediles y la fuerza política accedan a datos claros y actualizados.

Finalmente, Mutti cuestionó la pertinencia de la información brindada en la comisión, subrayando la responsabilidad institucional en el manejo de datos sensibles.

“Nos dejó muy preocupados que en una comisión de presupuesto una directora brinde información que no es veraz, que no está referendada por acuerdos y que no corresponde a lo que se estaba discutiendo. Nos dio información que podría haber dado la ministra, pero no alguien que no es quien lo está ejecutando”, concluyó.

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